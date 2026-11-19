Az eredmények ismeretében bátran állíthatjuk, hogy a mezőny két részre szakadt, hiszen a két gyengébb csoportharmadik, Dánia és Horvátország mindössze 12 százaléknyi szavazatot kapott, míg a két jobb csoportnegyedik, Wales és Szerbia vitte a maradék 88 százalékot. Számszerűen: összesen 7650 olvasónk voksolt, ebből utóbbi párosra 6712 szavazat érkezett, míg előbbire 938-an voksoltak.

Az élen Szerbia és Wales között 312 szavazat különbség döntött, a szerbeket 3512 olvasónk szeretné ellenfélnek, míg a walesiek mellett kereken 3200 olvasónk döntött. A harmadik helyért jóval szorosabb verseny volt, 475–463-re Dánia nyert Horvátországgal szemben, azaz mindössze 12 szavazat döntött a két rosszabb csoportharmadikként playoffra szoruló válogatott között.

Hogy az olvasói népakarat mellé a futballmúltat is bevonzzuk: a dánokkal és a szerbekkel szemben pozitív, a horvátokkal és a walesiekkel szemben viszont negatív a magyar válogatott mérlege.

A közönség által vágyott Szerbiával szemben – a jogelőd Jugoszlávia eredményeit nem számítva – öt mérkőzést vívott a magyar válogatott, mindet Marco Rossi irányításával 2020 és 2023 között: három győzelem, egy döntetlen és egy vereség a mérleg, hat rúgott gól mellé négy kapott társult. Legutóbb három éve, 2023 októberében találékoztunk velük, akkor Eb-selejtezőn 2–1-re győztünk, a mieink góljait Varga Barnabás és Sallai Roland szerezték.

Dániával eddig 16 mérkőzést vívott a magyar válogatott, kilenc győzelem, négy döntetlen és három vereség a mérleg 40–16-os gólkülönbséggel. Legutóbb 2014 májusában mérkőzött meg a magyar válogatott a dánokkal, akkor 2–2-es döntetlen lett a felkészülési mérkőzés eredménye, míg a dánok elleni legutóbbi magyar győzelemért 2009-ig kell visszamenni, akkor vb-selejtezőn győzött az Erwin Koeman irányította csapat Buzsáky Ákos találatával.

Wales ellen 12 meccset vívott a magyar válogatott, amely négy győzelme mellett kétszer ikszelt és hatszor kikapott a szigetországiaktól, 15–17-es gólkülönbség mellett. Legutóbb – már Marco Rossival a kispadon – napra pontosan hat éve játszottunk ellenük, az utolsó 2020-as Eb-selejtezőn kikaptunk tőlük 2–0-ra Cardiffban. Az „odavágón” a Groupama Arénában 2019 júniusában viszont Pátkai Máté góljával 1–0-ra legyőztük őket – az volt a legutóbbi magyar siker ellenük.

Horvátország ellen a 12 mérkőzésből csupán kettőt nyert meg a magyar csapat, hat iksz mellett négy vereség a mérleg, s jelentősen negatív, 10–19-es a gólkülönbség. Legutóbb a horvátokkal is a 2020-as Eb-selejtezősorozatban találkoztunk, 2019 októberében 3–0-ra kikaptunk Splitben, míg legutóbbi győzelmünk ellenük szintén az „odavágón” esett meg, a márciusban Szalai Ádám és – a fentebb már említett – Pátkai első válogatottbeli góljával nyertünk 2–1-re.

Pénteken déltől a svájci Nyonban kiderül, hogy melyik válogatott lesz tehát az ellenfél a tavaszi rájátszásban.