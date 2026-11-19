„Szoboszlai kezd?” – hangozhatott el a kérdés vélhetően több ezer magyar háztartásban nagyjából egy órával a szombati, Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. A válogatott csapatkapitánya tudta vállalni a játékot Tbilisziben, ez pedig majdhogynem nagyobb izgalmakat váltott ki a szurkolókból, mint magának a mérkőzésnek az első félideje. Szoboszlai Dominik játékára természetesen a grúzok is készültek, azonban annak ténye a hivatalos kezdőcsapatok publikálásáig számukra sem volt biztos. Sőt, ha tudták volna akár órákkal előtte, az is elképzelhető, hogy valamit még változtattak volna.

A kezdőcsapatok a válogatott futballban, és a topbajnokságokban is 75 perccel a kezdő sípszó előtt derülnek ki, legkésőbb eddig az időpontig kell azokat nyilvánosságra hozni. Érthető módon, ehhez szinte mindenki ragaszkodik, mivel senki sem szeretné, ha az ellenfele előbb megtudná, pontosan kik is lépnek majd pályára. Időről időre azonban ezek kitudódhatnak, erre az elmúlt pár évben ráadásul elég érdekes példákat láthattunk.

„Palmer és Joao Pedro is megsérült, íme az exkluzív infó” – olvashatták a figyelmesebbek abban posztban, amelyet Marc Cucurella fodrásza tett közzé még áprilisban. A bejegyzés nem sokkal a Chelsea és a Brighton mérkőzése előtt jelent meg, ekkor londoni „kékek” még nem tájékoztatták a publikumot Palmer combproblémáiról. Amiatt különösen nagy hatása volt a kikerülő információnak, hogy a Chelsea-t akkor irányító Liam Rosenior tipikusan egy olyan vezetőedző, aki szereti rejtegetni a lapjait, és a lehető legkevesebbet elárulni a kezdőcsapatáról – írja a BBC. A posztban leírtak természetesen megfeleltek a valóságnak, viszont azt nem állíthatjuk, hogy a Brighton csak ennek köszönhetően nyerte meg 3–0-ra a mérkőzést.

So Cucurella’s barber had team news: [screenshot from post this morning] https://t.co/ivxBWITTDU — Aesel FC (Simon) (@AeselFC) April 21, 2026

2024-ben a Manchester United sokáig szenvedett hasonló problémákkal, előfordult, hogy egy teljes nappal az adott találkozó előtt kiszivárgott a kezdő tizenegy. Az eset a Manchester City elleni derbin csúcsosodott ki, amikor szintén, már a mérkőzést megelőző napon kiderült, Alejandro Garnacho és Marcus Rashford sem lesz ott a „vörös ördögök” kezdőjében. A United vezetősége belső vizsgálatot is indított az ügyben, amelynek eredménye szerint egyik játékos sem szivárogtatott a sajtónak. Később a fókusz Alejandro testvérére, Roberto Garnachora terelődött, aki a közösségi médiás tevékenysége alapján igencsak belátott a kulisszák mögé. Az ügy végül Samuel Luckhurst (a City elleni kezdőt publikáló újságíró) cáfolatával zárult, majd miután Garnacho eligazolt, a szivárogtatások is megszűntek.

Idén ősszel ismét az idő előtt megjelenő kezdőcsapatok szolgáltatták a témát a Premier League-ben, ezúttal az Arsenal és a Chelsea volt érintett. Ezek azonban nem szándékosan kerültek nyilvánosságra, a Fantasy Premier League-gel játszó, egészen komoly nyomozói munkát végző személyek álltak mögöttük. A Chelsea esetében Morgan Rogers testvérének a csapatát, illetve a klub stábtagjainak együtteseit monitorozták a Tottenham elleni meccs előtt, amikor feltűnt, hogy többen eladták a játékban azt a Joao Pedrót, akitől egyáltalán nem lett volna logikus megválni. A brazil természetesen nem volt ott a keretben a Spurs ellen, később pedig a klub vezetőedzőjét Xabi Alonsót is megkérdezték az esetről – ő persze nem tudott róla. Később azonban szinte biztosan eljutott hozzá, ugyanis a BBC szerint a klubnál dolgozók emailt kaptak azzal kapcsolatban, hogy az FPL-ben a bennfentes információk felhasználásának következményei lehetnek.

Nem új keletű dolog, hogy a játékon keresztül tudódik ki az információ, 2021-ben az Aston Villa stábtagjai kirakták a csapatukból Jack Grealisht, pont azelőtt, hogy a szélső a sérülése miatt nem került be a Manchester City elleni keretbe.

Minden klub és edző egy kicsit más módon küzd a szivárgások ellen – a Real Madridnál például éveken keresztül azzal előzték ezt meg, hogy a kezdőt több órával a meccs előtt publikálták –, Mikel Arteta azonban ebben is biztosra akar menni. Az Arsenalnál a Liverpool elleni rangadó előtt okozott problémát az FPL-en keresztül történő szivárgás, ugyanis Hrisztosz Colisz a kezdőbe tette magát a saját csapatában, azok után, hogy hat mérkőzést is sérülés miatt ki kellett hagynia. A rajongóknak ez egyből feltűnt, és megindult a találgatás a görög bevethetőségéről. Colisz végül kezdőként lépett pályára az 1–0-ra megnyert találkozón. Sajtóinformációk szerint Arteta gyorsan elébe ment a dolgoknak, és megtiltotta a játékosainak, hogy saját magukat, vagy a csapattársaikat a keretükben tudják. Ez Colisz esetében azt eredményezte, hogy a görög elhasználta a legerősebb chipjét a játékban, és szinte az egész csapatát ki kellett, hogy cserélje.