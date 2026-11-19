Az Östreicher Emil-díjat az egykori legendás magyar futballisták hátterét biztosító családtagoknak ítélik oda, ezúttal a 11 évvel ezelőtt, 32 esztendős korában elhunyt 24-szeres válogatott kapus, Fülöp Márton szülei, Fülöp Ferenc és Fülöpné Benjamin Gabriella áldozatos tevékenységét ismerték el.

A Szepesi György-díjat olyan sportújságíróknak ítélik oda, akik tevékenységükkel sokat tettek a magyar futball ügyéért. Az idén kollégánk, a Nemzeti Sport rovatvezetője, Vincze András kapta meg az elismerést.