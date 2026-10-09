Két csatár, egy döntés – Simon Zoltán publicisztikája

AMIKOR TÓTH MILÁN 2026. október 5-én Nagyszombatban az 52. percben Vitális Milán kiugratása után ballal Anatolij Trubin lába között a hálóba lőtt, sokan egy új válogatott hős születését látták felfokozott örömükben. Legalábbis a társaságomban. Én ennél hosszabb történetet. Olyat, amelynek kulcsfejezete három évvel korábban, Angyalföldön kezdődött egy átigazolási döntésnél. Tóth Milán esetében érdemes ettől a góltól visszafelé is haladni.

A történet egyik kulcsa Szalai József. 2023. augusztus 7-én a Vasas bejelentette, hogy a Sturm Graz második csapatától megszerezte Tóth Milánt. Augusztus 8-án arról számolt be a Nemzeti Sport, hogy a Mezőkövesd megvásárolta a Vasastól Szalai játékjogát. Az MLSZ nyilvántartása szerint Tóthot augusztus 9-én igazolták át. A két ügy összetartozott: a Szalaiért kapott átigazolási bevétel tette lehetővé a Vasas számára Tóth megszerzését. Három nap, két támadó, egy döntés Nagy Miklós sportigazgatótól. Enélkül nem teljes a történet arról, hogyan lett egy angyalföldi futballistából magyar válogatott.

Ráadásul a sors még tovább csavarta a szálakat. A nagyszombati találkozón, amikor Tóth megszerezte első válogatott gólját, a 72. percben éppen Szalai József állt be a helyére, és ezzel bemutatkozott a felnőttválogatottban. Két futballista, akinek 2023. nyári klubváltása összefüggött, három évvel később ugyanazon a válogatott mérkőzésen váltotta egymást. A futball ennél beszédesebb dramaturgiát aligha találhatna.

Tóth útja jóval korábban, Borsodban kezdődött. 2002. február 6-án született Ózdon. Az MLSZ nyilvántartásában 2011. március 29. a kazincbarcikai kezdet dátuma, szeptember 11-én a Sajóvölgye Focisulihoz került, utána a Győri ETO, majd Szombathely következett. A nagyszombati gól előzménye nem nyolc NB I-es meccs, hanem ez a hosszú, lépcsőfokonkénti építkezés.

Szombathelyen tizenhét évesen bemutatkozott a felnőttek között. A 2021–2022-es idényben harmincnégy NB II-es találkozón tizenegy gólt szerzett, 2022. június 27-én pedig a Sturm Graz bejelentette a szerződtetését. Az osztrák klub második csapatában huszonhét tétmérkőzésen tizenhárom gólig és gólpasszokig jutott, az első csapatban azonban nem kapott lehetőséget. Amikor 2023 nyarán hazatért, nem egyszerűen klubot, hanem a következő éveire szóló pályát választotta.

Angyalföldön Nagy Miklós sportigazgató olyan szakmai tervet mutatott neki, amelynek végpontján az élvonal és a válogatott is szerepelt. Tóth később többször beszélt arról, hogy ez a jövőkép döntő szerepet játszott a választásában. A Vasas kockázatot vállalt a magyar mezőnyben még nem bizonyító támadóval. Ezért nem mellékszál Szalai József eladása. Az átigazolási bevétel és az érkező játékosra épített terv együtt mutatja, hogyan válhat egy vezetői döntés évekkel később sportszakmai eredménnyé.

A pályán gyorsan jöttek az első bizonyítékok. 2023. augusztus 13-án Tóth a Mosonmagyaróvár elleni 5–1-es mérkőzésen csereként mutatkozott be a Vasasban. Augusztus 19-én a Kazincbarcika ellen megszerezte első angyalföldi bajnoki gólját, szeptember 3-án pedig Ajkán kétszer talált be a 2–1-es győzelem során. A gólok mellett a lendület, a cselezőkedv és a váratlan megoldások is feltűntek. Nem hibátlan labdarúgót láttunk, hanem olyat, aki képes kizökkenteni egy védelmet.

A magyar futballban szeretünk bajnoki osztályok szerint rangsorolni. Az NB I-es játékost értékesebbnek látjuk az NB II-esnél. Csakhogy a pályán nem a mérkőzésszámmal kell ütemet váltani, védőt megverni, szabad területet felismerni. Tóthban már a másodosztályban megvoltak a magasabb szinten is hasznosítható erények: a gyorsulás, a csel, a labda nélküli mozgás és az a csibészség, amely nem tanítható meg pusztán taktikai ábrákból. Lehetett bírálni, de nem lehetett leírni.

2024. április 27-én a Vasas bejelentette, hogy 2028. június 30-ig meghosszabbította Tóth szerződését, és kikerült belőle az egyoldalú kivásárlási lehetőség. A klub ezzel védte meg az értékét. A 2023–2024-es idényben a csatár harminc bajnokin tizennyolcszor talált be, holtversenyben az NB II gólkirálya lett a kozármislenyi Kirchner Krisztiánnal, és a hivatásos játékosok elismerését is kivívta. Csakhogy a Vasas nem jutott fel. A saját siker és a csapat csalódása egyszerre volt jelen; egy gól­erős támadó számára ez különösen nehéz ellentmondás.

A következő idény sem hozta meg a feljutást. A 2024–2025-ös bajnokságban huszonhét másodosztályú mérkőzésen tizennégy gólig jutott, a Vasas mégis ismét harmadik lett. Nem szépítem meg ezt az időszakot. A Fáy utcában a sikertelen feljutási harc nem apró szépséghiba: csalódás, mert a klub múltja és lehetőségei mást követelnek. Tóthnak is voltak rossz mérkőzései, kihagyott büntetői, vitatható reakciói. Támadóként feltűnően sok sárga lapot gyűjtött. Aki kockáztat, hibázik is. Az értékelésnél azt kell vizsgálni, mi marad a hibák levonása után.

Külön fejezet a Mezőkövesd. 2025. április 7-én a Vasas 3–0-ra kikapott idegenben, Szalai József két gólt szerzett korábbi klubja ellen, miközben Tóth eltiltás miatt nem játszhatott. Szeptember 22-én a 4–3-ra végződő Vasas–Mezőkövesd alkalmával Tóth tizenegyesből talált be a hazaiaknál, Szalai pedig a vendégeknél egyenlített. Ismét találkozott a két csatár története. Nem arról van szó, hogy egyikük értékes, a másik nem. A játékosmozgások következményeit éveken át viseli mindkét klub.

A harmadik másodosztályú év végén beteljesült az eredeti cél. 2026. május 17-én a Vasas az Ajka 2–1-es legyőzésével megnyerte az NB II-t, és visszajutott az élvonalba. Három évig kellett fenntartania a hitét úgy, hogy közben a csapat nem érte el azt, amiért 2023-ban Angyalföldre szerződött. A feljutás értelmet adott a kitartásnak.

Az NB I-ben hamar jöttek a kapaszkodók. 2026. augusztus 14-én a Kispest elleni 2–1-es idegenbeli győzelem során Tóth gólt szerzett. Szeptember 19-én Debrecenben a Vasas már a tizedik percben 2–0-s hátrányban volt, mégis 4–2-re nyert; Tóth a 98. percben állította be a végeredményt. A csapat nem adta fel, a támadó pedig hozzátett a sikerhez. Nyolc élvonalbeli mérkőzés, két gól: ebből önmagában nem lesz teljes pályakép, de azt sem lehet mondani, hogy ne érkezett volna meg az új szintre.

Ennek bizonyítéka, hogy Sallai Roland sérülése miatt Marco Rossi behívta a magyar válogatott keretébe. Szeptember 25-én Ukrajna ellen, a Puskás Arénában csereként debütált a 0–1-es mérkőzésen. Szeptember 28-án Belfastban, az Észak-Írország elleni 0–0-n ismét pályára lépett. Október 2-án Grúzia ellen, az 1–0-ra végződő hazai találkozón már kezdett, nem a Vasasból megszokott szélsőszerepben tűnt fel csak, hanem középen, visszalépő támadóként is. Három mérkőzés, három próbatétel: a bemutatkozás nyomása, a kevés játékperc és a taktikai alkalmazkodás. Éppen ezek döntik el, hogy egy újonc használható-e nemzetközi szinten.

Október 5-én Nagyszombatban már nem pusztán lehetőséget kapott: gólt szerzett. Szoboszlai Dominik indította a támadást, Vitális Milán jó ütemben játszotta be a labdát, Tóth pedig a védők közötti területbe lépett. Közelről, ballal, de nem kapkodva lőtt Trubin lába között a kapuba. A gól értékét nem csak az adja, hogy válogatott találat: a felismert terület, a mozgás üteme és a gyors döntés ugyanazokat az erényeket mutatta, amelyeket Angyalföldön is kerestek benne. A második gólunkat Csinger Márk szerezte.

Négy válogatott mérkőzés után nem lehet kijelenteni, hogy Tóthnak hosszú évekre bérelt helye van a nemzeti csapatban. A nemzetközi tempó, a védekezési feladatok és a helyzetkihasználás állandósága újabb vizsgák elé állítják. Szergej Kuznyecovnak abban azonban igaza van, hogy nem az NB I-es mérkőzésszám az elsődleges mérce. Az osztály körülmény; a gyorsaság, a technika és a gólérzékenység a játékos sajátja. Az már a szakmai stáb feladata, hogy ezeket a képességeket a csapatrendszerben is a helyükre tegye.

A Fáy utcában senkinek sem kell elmagyarázni, milyen nehéz éveket tud maga mögött a Vasas. Ezért fontos, hogy Tóth történetét ne csak az október 5-i góllal kezdjük és fejezzük be. Mögötte ott van Ózd, Kazincbarcika, Sajóvölgye, Győr, Szombathely, Graz, két elrontott feljutási kísérlet, egy NB II-es bajnoki cím és a 2023. augusztusi döntés, amely Szalai József eladásával nyitotta meg előtte a Vasas kapuját. Három évvel később Szalai váltotta őt a válogatottban. A kör ezzel bezárult. Tóth Milánnak azonban ez nem a lezárás. Hanem végre az a szint, amelyre olyan régóta készült.

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