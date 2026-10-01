Esterházy Márton két csatárra, Tököli Attila több beadásra, Priskin Tamás Szalai Józsefre vár

A 29-SZERES VÁLOGATOTT Esterházy Márton még tagja volt az 1986-ban a mexikói világbajnokságon szereplő nemzeti csapatnak, s ha valaki, ő tudja, mi kell ahhoz, hogy egy támadó címeres mezben eredményes legyen.

„Nem gondolnám, hogy azért nem sikerült eddig gólt szerezni, mert Varga Barnabás és Sallai Roland nem bevethető, a keretben azért vannak olyan támadók, akikre fel lehetne építeni a taktikát – mondta a korábbi remek labdarúgó. – A két Nemzetek Ligája-meccsen volt egy kapufa, helyzet viszont alig, márpedig anélkül nehéz betalálni – hacsak egy szöglet, egy szabadrúgás vagy egy öngól nem segít. Tudom, más világ van, de mi annak idején sohasem játszottunk egy támadóval, Kiprich Józsefnek, Hajszán Gyulának vagy éppen nekem tilos volt negyven méternél közelebb visszamenni a saját kapunkhoz. Letámadtunk, ha labdát szereztünk, lehetett bennünket indítani – most mi az elképzelés? Mindenki a másikra vár, túl sokan vagyunk hátul, ha az egy szem csatár a kaputól harminc méterre védekezik, labdaszerzés után kire lehet felívelni a labdát? Amikor azt látom, Szoboszlai Dominik hátul elkéri Willi Orbántól a labdát, nem sokkal később pedig letámadja az ellenfél kapusát, az ugrik be, ez nem az ő dolga! Ő középpályás, neki kellene irányítania a csapatot, indítania, szerveznie, átlövésekkel próbálkoznia… Ha a támadó nem kap támogatást, nem lesz gól, és az újságíró majd leírja, vergődött a csatár elöl.”

NB I-es gólkirályként sem volt könnyű a nemzeti csapatba bekerülnie a 25-szörös válogatott Tököli Attilának, aki anno a PMFC, a Dunaferr, a Ferencváros, a Paks, a KTE és a ZTE színeiben is a legveszélyesebb csatárok közé tartozott a hazai pályákon, és ő is keresi a választ arra, hogy mostanság miért nem tud eredményes lenni a nemzeti csapat.

„Sajnálatos, hogy a válogatottnak vannak hiányzói, gólt nyilván csak az rúghat, aki pályára lép. A futball csapatjáték, és bár a gólokat elsősorban a csatároktól lehet várni, tudtommal nincs megtiltva, hogy valamelyik középpályás vagy védő betaláljon… Sajnos nehezebben kerülünk az ellenfelek kapuja elé, kevés helyzetet alakítunk ki, márpedig ez egyszerű matematika: több lehetőségből jó eséllyel több gól születik. Lehet azzal jönni, ami egyébként nyilván igaz, hogy mennyire hiányzik Varga Barnabás fejjátéka, ám Ukrajna és Észak-Írország ellen mennyi beadás érkezett a kapu elé? Biztosan nem annyi, amennyiből mondjuk két gólt fejelt volna… Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a támadóként szóba jöhető labdarúgók közül van olyan, aki a sorozat kezdete előtt még nemzetközi tétmeccset sem játszott, van újonc és olyan is, aki hosszú sérülés után tért vissza – nem egyszerű a helyzet. Ne hallgassuk el, a játék védekező része eddig alapjaiban rendben volt, előrefelé van szükség hatékonyabb futballra, muszáj többször odaérni az ellenfelek kapujához, hogy jöjjenek a gólok.”

Bombagól a 2016-os Európa-bajnoki pótselejtezőn a norvégok ellen, gólpassz a kontinenstornán Ausztria ellen – a 63-szoros Priskin Tamás véleményére is kíváncsiak voltunk a „gólínség” láttán.

„Nincs egyszerű helyzetben a válogatott, hozzászoktunk, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland rendre veszélyt jelent az ellenfelek kapujára, és a gólok sem maradnak el, ám ezúttal mindketten sérültek. A hiányuk nagy érvágás, ugyanakkor az Ukrajna elleni találkozón így is megvoltak a helyzetek, más kérdés, hogy Észak-Írországban Tóth Alex lövését leszámítva már nem. A keretben ott van Szalai József, aki felépítésében, fizikumában hasonlít Vargára, kíváncsi vagyok, pénteken Grúzia vagy hétfőn Ukrajna ellen lehetőséget kap-e. Tudom, eddig egyszer sem került be a meccskeretbe, azonban nyilván a kapitány látja, mit nyújt az edzéseken, mennyire illeszkedik a rendszerbe. Egy csatár teljesítményének megítélésében egyébként mindig hangsúlyos, milyen kiszolgálást kap, az olyan lehetőségekből kellene több, mint amilyeneket az ukránok ellen sikerült kialakítani. Bárány Donát és Szalai József tipikus kilences, de nekem nagyon tetszik Lukács Dániel elmozgó játéka: van sebessége, képes helyzetbe kerülni, gólt szerezni. A futball nüanszokon múlik, hazai pályán játszhatunk világszínvonalú közönség előtt, biztos vagyok benne, meglesznek a helyzeteink ahhoz, hogy megszerezzük a három pontot.”

NEMZETEK LIGÁJA

3. FORDULÓ

B-LIGA

2. CSOPORT

Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

1. forduló. Szeptember 25., péntek

Grúzia–Észak-Írország 0–1

Magyarország–Ukrajna 0–1

2. forduló. Szeptember 28., hétfő

Grúzia–Ukrajna 0–0

Észak-Írország–Magyarország 0–0

3. forduló. Október 2., péntek

20.45: Magyarország–Grúzia

20.45: Ukrajna–Észak-Írország

4. forduló. Október 5., hétfő

20.45: Ukrajna–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Grúzia

5. forduló. November 14., szombat

18.00: Grúzia–Magyarország

20.45: Észak-Írország–Ukrajna

6. forduló. November 17., kedd

20.45: Magyarország–Észak-Írország

20.45: Ukrajna–Grúzia