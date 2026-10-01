WNBA: negyvenöt pontos playoff-rekordot dobott Arike Ogunbowale

A 29 éves játékos szerdán a Golden State Valkyries ellen hosszabbítás után 108–100-ra megnyert mérkőzésen rukkolt elő elképesztő dobóformával, a negyeddöntő második meccsén. A nigériai származású irányító volt ráadásul az, aki 4.1 másodperccel a rendes játékidő vége előtt egy triplával kiharcolta a ráadást. Ogunbowale 2015-ben tagja volt annak az amerikai válogatottnak, amely ezüstérmet nyert a debreceni U18-as 3x3-as világbajnokságon.

A WNBA örökrangsorában a 45 pont „csak” a kilencedik helyhez elég, az abszolút csúcsot Marina Mabrey, A'ja Wilson és Liz Cambage tartja egyaránt 53 ponttal.

A kaliforniaiaknál a Sopron Basketben is megfordult francia Gabby Williams 36 ponttal zárt.

Az 1–1-re álló párharc pénteken dől el San Franciscóban.