Nemzeti Sportrádió

Argentína: Messi díszdoktor lesz

2026.10.01. 11:02
Lionel Messi díszdoktor lesz (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi díszdoktor Buenos Aires-i Egyetem Estadio Monumental Argentína
Díszdoktori címmel tünteti ki a Buenos Aires-i Egyetem a nyolcszoros aranylabdás futballsztárt, Lionel Messit.

Díszdoktorrá avatja Buenos Aires-i Egyetem Lionel Messit. A ceremóniára a 39 éves klasszis válogatottbeli búcsúmérkőzése előtt kerül sor szerdán, amikor a nyári világbajnokságon ezüstérmes dél-amerikaiak Benint fogadják a fővárosi Estadio Monumentalban.

A tanulmányaival 13 évesen felhagyó Messi kitüntetését azzal indokolta az 1821-ben alapított intézmény, hogy „kivételes pályafutása a kiválóság, a kitartás, az alázat és az etikus magatartás, valamint az argentin nemzeti színek iránti elkötelezettség példája”, és mindezek olyan értékek, amelyeket az egyetem már régóta képvisel.

A 2022-ben világbajnok, 2014-ben és idén vb-döntős, kétszeres Copa América-győztes csatár augusztusban jelentette be, hogy elköszön a nemzeti csapattól, melyben 207 alkalommal lépett pályára, és 125 gólt szerzett. Nem sokkal később Claudio Tapia, az argentin szövetség elnöke közölte, hogy Messi egy búcsúmérkőzés erejéig mégis pályára lép a válogatottban.

 

Lionel Messi díszdoktor Buenos Aires-i Egyetem Estadio Monumental Argentína
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