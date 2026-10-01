Nemzeti Sportrádió

Új rekord: több mint tizenkét millióért kelt el Jordan meze

V. H. L.V. H. L.
2026.10.01. 10:20
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Fotó: Getty Images
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Michael Jordan NBA relikviák Last Dance aukció 1998
Csaknem négymilliárd forintot (12.26 millió dollárt) kellett fizetnie annak, aki megszerezte a Chicago Bulls legendájának, Michael Jordannak az amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) 1998-as döntőjében viselt mezét.

Közel 4 milliárd forintért (12.26 millió dollárért) kelt el Michael Jordannek az 1998-as NBA-döntő harmadik mérkőzésén viselt meze, ezzel megdőlt a legendás kosárlabdázó személyéhez köthető sportrelikviák eladási rekordja.

A mezt – amelyet Jordan a Chicago Bulls színeiben játszott hatodik, egyben utolsó bajnoki címet hozó szezonjában, az úgynevezett Utolsó táncnak (Last Dance) keresztelt idényben viselt – Ryan Gough vállalkozó bocsátotta árverésre a Pharrell Williams alapította digitális aukciósház, a Joopiter közvetítésével.

Az eladás megdöntötte a Jordan-relikviák korábbi rekordját: a csúcsot eddig az ugyanazon döntősorozat első mérkőzésén viselt mez tartotta 10.091 millió dolláros árral.

„A sporttörténelemben kevés tárgy testesíti meg olyan tökéletesen a nagyságot, mint Michael Jordan 1998-as NBA-döntőbeli, harmadik mérkőzésen viselt meze. A Last Dance idején viselt mez egy olyan korszak csúcspontját jelképezi, amely globális kulturális jelenséggé emelte a kosárlabdát, és most már a piacra került legfontosabb, mérkőzésen viselt sportrelikviák között tartják számon” – olvasható a Joopiter online aukciós jelentésében, amely eredetileg 10 és 15 millió dollár közé becsülte a mez értékét.

Bár a mez ára rekordot jelent a Jordan-relikviák körében, még a felét sem éri el annak az összegnek, amelyet valaha mérkőzésen viselt sportrelikviáért fizettek aukción. Ez a rekord továbbra is a baseballos Babe Ruth nevéhez fűződik: a legendás játékosnak az 1932-es MLB-döntőben – amelyik meccsen előre jelezte, hogy home-runt (hazafutást) fog elérni – viselt meze 2024-ben 24.12 millió dollárért kelt el.

 

Michael Jordan NBA relikviák Last Dance aukció 1998
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