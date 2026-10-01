„Az edzőknél mi is a zéró toleranciában hiszünk” – a Magyar Edzők Társasága sportigazgatója, Csabai Edvin az NS-nek

A Nemzeti Sport az elmúlt hetekben egy, a sportvilág árnyas oldalát vizsgáló, a fizikai és lelki abúzusokhoz köthető ügyek jelenségszintű feltárását és a megoldáskeresést célzó sorozatot indított. Ebben első körben szociológiai és sportpszichológiai megközelítésben vizsgáltuk a jelenséget, egy konkrét büntetőügy apropóján. Most a hazai edzőket és sportszakembereket tömörítő szervezet, a Magyar Edzők Társasága nézőpontjára voltunk kíváncsiak, hogy a sportvilág valamennyi fajsúlyos szereplőjének véleményét megismertethessük olvasóinkkal. Ebben a nyilvános társadalmi konzultációban lapunk katalizátor szerepet szeretne betölteni annak érdekében, hogy a hazai sportvilágban régóta halogatott, a nemzetközi trendekhez viszont igazodó, sőt a nemzetközi sportszervezetek által is elvárt, ezért mára megkerülhetetlen gyermek- és szakembervédelem, illetve a safeguarding témájában az aktív cselekvésig segítse a folyamatot. Néhány hete dr. Gál Andrea szociológus és dr. Lénárt Ágota sportpszichológus nézőpontját ismerhettük meg. Ők a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen egy, a témában jártas szakembereket tömörítő munkacsoportjával négy éve végeznek aktív kutatómunkát a hazai edzői közösség bevonásával, nemzetközi tapasztalatok alapján a gyermek- és szakembervédelem témakörében. Lapunknak arról beszéltek, hogy a sportban a gyermekek biztonságának megteremtéséhez szemléletváltásra, valódi tudást adó képzésre, ellenőrzésre, transzparenciára és világos felelősségi rendszerre van szükség. A szakemberek azt is hangsúlyozták, hogy a tisztességesen dolgozó szakembereket ugyanúgy meg kell védeni a megalapozatlan vádaktól, mint ahogyan a gyermekeket meg kell védeni a bántalmazástól. A sorozat következő részében most az edzői szakmát és sportszakembereket tömörítő szervezet, a Magyar Edzők Társasága véleményét ismerhetjük meg. Csabai Edvin sportigazgató szerint a változásnak már régen el kellett volna indulnia, de legalább ilyen fontos, hogy a safeguardingot ne kizárólag a megtörtént esetek, a botrányok és a szankciók oldaláról közelítsük meg. Szerinte a sportnak éppen a közösségteremtő és nevelő ereje miatt különleges lehetőségei vannak a megelőzésben.

– Az előző Nemzeti Sport-interjúban Gál Andrea és Lénárt Ágota azt mondta: a safeguarding preventív szemlélet, amelynek célja olyan környezet létrehozása, ahol kisebb az esélye annak, hogy egyáltalán kialakuljon bántalmazó helyzet. Hogyan látja ezt az edzői szakma oldaláról?

– Először is szeretném leszögezni, hogy azoknak a szakembereknek, akik ezt a témát kutatják és a mostani szakmai anyagokat létrehozták, szerintem történelmi jelentőségű a munkájuk. Én ezt teljesen komolyan mondom: a nevüknek ott lenne a helye a magyar sport történetének meghatározó alakjai között. A Magyar Edzők Társaságának edző-etikai kérdésekben ugyanakkor már jóval korábbról vannak előzményei. 2007-ben adtunk ki egy olyan kiadványt, amelynek jelentős része arról szólt, hogyan kell egy edzőnek viselkednie a pályán, az edzőteremben és a gyerekekkel, ez volt az Edzők etikai kódexe. Ezt 2017–2018-ban aktualizáltuk, és most ismét zajlik az anyag frissítése. Ma már van etikai-jogi bizottságunk is, amelyet Tibolya Péter vezet, és amelyben több szakember dolgozik. Azt gondolom, az ilyen szabályozásokat nem tízévente, hanem három-négy-öt évente kellene felülvizsgálni, mert egyszerűen annyira felgyorsult a világ.

– Egy etikai kódex önmagában azonban még nem feltétlenül jelent valódi védelmet. Mi történik akkor, ha valaki nem tartja be az abban foglaltakat?

– Szerintem éppen ez az egyik legnagyobb probléma: sokáig hiányzott az a világos keretrendszer, amelyben pontosan meg lehetett volna határozni, hogy ki, mit, mikor és hogyan kér számon. Mi már korábban is jeleztük, hogy rendkívül fontosnak tartjuk a kötelező gyermekvédelmi képzést, legalább az államilag támogatott edzők esetében. De nem lehet a gyermekvédelmet kipipálható adminisztrációs feladattá tenni. Ne felejtsük, az ominózus és elfogadhatatlan „karateedzős durvaság” volt a katalizátor, és ugyan gyorsan léptek a jogszabályalkotók, de az alaposság hiányzott. Amikor megszületett a Sporttörvény jogszabályi kiegészítése, annak talán az volt az egyetlen pozitívuma, hogy nagyon gyorsan megszületett. De szerintem éppen azok a lényegi elemek hiányoztak belőle, amelyek megmondják: ki oktat, ki ellenőriz, ki kérheti számon, és mi történik akkor, ha valaki nem teljesíti a követelményeket az edzők és a sportszakemberek között.

– Ön szerint tehát önmagában nem csak a szabályozás szorul kiegészítésre – a végső megoldás, egy átlátható, felelősségi köröket is meghatározó rendszer felállítása lehetne?

– Igen. És van itt még valami, amit nagyon fontosnak tartok. A gyermekbántalmazás társadalmi probléma, minden ilyen diskurzust ezzel a mondattal kell kezdenünk, hogy tényszerűek legyünk. Ez a jelenség egyáltalán nem a sport sajátossága. Történhet a családban, az iskolában, kortársközösségekben, az interneten és természetesen a sportban is. Ha ugyanis mindig azt hangsúlyozzuk, hogy „a sportban ez a probléma”, akkor azok, akik kevésbé ismerik a sport világát, azt gondolhatják, hogy ez valami sajátosan sporthoz kötődő jelenség. Pedig én inkább azt hangsúlyoznám, hogy milyen hihetetlen preventív lehetőségei vannak a sportközösségeknek, hogy megelőzzenek problémákat, közösséget teremtsenek, és egy biztonságos közegben megerősítsék a gyerekeket.

– Vagyis a safeguardingot, a gyermek- és szakembervédelmet nem bélyegként kellene értelmezni, erre utal?

– Pontosan. A safeguarding nem egy bélyeg a sporton. Éppen azt kellene hangsúlyoznia, hogy a sportban elképesztő lehetőségek vannak a megelőzésre. A sport jellegéből, közösségteremtő erejéből és abból fakadóan, hogy milyen sok időt töltenek együtt a gyerekek és az edzők, a kitettség is nagyobb lehet. Éppen ezért kellenek a szabályok. Ha azt mondom, hogy család, általában legtöbbünknek pozitív dolgok jutnak az eszébe: gondoskodás, szeretet, törődés. De sajnos nem mindenkinek. Van, akinek a bántalmazás, a pofon vagy a megalázás is. Nekünk azon kell dolgoznunk, hogy a jó példákat erősítsük. Persze, fel kell tárni az eseteket, kezelni kell őket, a zéró tolerancia elvei szerint. De közben mutassuk meg a pozitív példákat is. Számtalan ilyen van.

– Mondana erre egy személyes példát?

– A kislányom kosárlabdázik, és nemrég személyesen is átéltem egy olyan helyzetet, ami szerintem nagyon jól mutatja, mennyire fontos a megfelelő edzői hozzáállás. Egy tízéves kislány egy mérkőzésen véletlenül a saját kosarába dobta be a labdát. Megtörténik ilyen egy tízéves gyerekkel. Erre az egyik szülő felállt, és elkezdett üvölteni vele, hogy „cseréld le, hozd le azonnal”. A kislány szemlátomást összeomlott. Az edzőnő odahívta, megsimogatta a fejét, majd a hosszabbításban úgy tette vissza a pályára, hogy egyébként nem feltétlenül ő lett volna a négy legjobb játékos egyike. Ez szerintem fantasztikus pedagógiai gesztus volt. Ráadásul a szülőt később három hónapra eltiltották attól, hogy mérkőzéseken részt vegyen. Vagyis itt is működött egy közösségi önvédelmi mechanizmus.

– Valljuk meg, az edzőre pedagógusként is tekintünk, akire a legféltettebb kincsünket, a gyermekünket bízzuk rá. Éppen ezért fáj, ha valaki ezzel a helyzettel visszaél. Közben viszont az edzőtől eredményt is várnak, sokszor az az egzisztencia, a klub túlélésének az alapja. Ez nem jelent újabb nyomást?

– Dehogynem. Az edzőre a gyerek hetente akár több órára rá van bízva, és egy idő után lehet, hogy többet van vele, mint a szüleivel. Természetes elvárás, hogy jó szakemberre és persze jó pedagógusra akarjuk rábízni a gyerekünket. Közben viszont ott van az eredménykényszer is. Az edzőtől eredményt várnak, és ez a tényező nyomás alá helyezheti a kapcsolatot. Ezért is fontos, hogy olyan keretrendszerünk legyen, amelyben mindenki pontosan tudja, mi a feladata és a felelőssége. A sport akkor tud valóban pozitív közeggé válni, ha van egy egzakt, világos gyermekvédelmi keretrendszer, vannak szakképzett, megfelelően felkészült emberek, van egyértelmű jelzési mechanizmus, és van intézményi felelősségvállalás.

– A nemzetközi példák között találunk nagyon konkrét lépéseket. Az Egyesült Államokban a transzparenciát egy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis is szolgálja, amelyben megjelennek azok a sportszakemberek, akiket szankcióval sújtottak, és az is ellenőrizhető, milyen cselekményért milyen korlátozást alkalmaztak velük szemben. Angliában pedig safeguarding-igazolvány nélkül bizonyos sportszakmai tevékenységekben nem vehetnek részt az edzők. A Magyar Edzők Társasága hogyan közelít ehhez a transzparenciához?

– Mi is a zéró toleranciában hiszünk, és úgy gondoljuk, hogy a transzparencia a rendszer egyik garanciája: egyszerre szolgálja a gyerekek biztonságát és a tisztességesen dolgozó szakemberek védelmét. Amikor 2025. január 1-jén köztestületi státuszba került a Magyar Edzők Társasága, az egyik konkrét javaslatunk az volt, hogy legyen kötelező edzői regisztráció. Ez azóta is az egyik legfontosabb törekvésünk, hiszen egy ilyen rendszerben minden, gyerekekkel és sportolókkal foglalkozó edző a látókörünkben lenne. A regisztráció a szakma tisztaságát és a szakmai minimumok betartását is garantálhatná. Mi azon dolgozunk, hogy minden edző legyen szakedző, különösen az utánpótlásban. Én nem értem, hogy ha az iskolában elvárjuk, hogy a tanárnak legyen diplomája, akkor az utánpótlásedzőnél miért ne lehetne ugyanez az alapkövetelmény. És nem gondolom, hogy emiatt az edzők tömegesen tiltakoznának. A tapasztalatunk éppen az ellenkezője. A szakedzői képzésre kilenc-tízszeres a túljelentkezés, vagyis a szakmában van igény a képzésre.

– A Magyar Edzők Társasága ezen a területen milyen konkrét képzéseket biztosít?

– Az elmúlt tíz évben több mint harminc alkalommal tartottunk gyermekvédelmi továbbképzést a Testnevelési Egyetem szakemberinek közreműködésével. A képzésünk ráadásul nem egy kipipálható papírgyártás. Van egy jól működő online rendszerünk is. A résztvevők végignézik a négy előadást, közben húszpercenként ellenőrző ablakok jelennek meg, és ha valaki hosszabb ideig nem vesz részt aktívan a képzésben, azt a rendszer jelzi. A végén egy ellenőrző kérdéssort is kapnak. Tehát nem arról van szó, hogy valaki elindítja a képzést, aztán beteszi a telefont a zsebébe.

– Hallottunk azért olyan rémhíreket, hogy volt, aki a tanítványát küldte be az öltözőbe az online képzés alatt, hogy kattintson húszpercenként a felugró ablakra – ez kivédhető?

– Egy egyetemi előadáson sem tudom ellenőrizni, hogy aki a hátsó sorban ül, vajon alszik vagy a telefonját bújja. De a tesztet le kell tenni, ugyanakkor a rendszer, ahogy mondtam, fejlesztésre szorul, az ellenőrzés és a visszacsatolás terén is.

– Mekkora a részvétel, illetve hogyan fogadták el ezt az edzők?

– Amikor a kiemelt edzői program keretében kötelező továbbképzés volt, a több száz résztvevőből mindössze néhány olyan edző akadt, aki nem teljesítette a követelményeket. A gyermekvédelmi képzésünk pedig bárki számára hozzáférhető. Mi száz százalékig az ügy mellett állunk, mert ez a magyar sport érdeke.

– A szakembervédelem hogyan jelenik meg egy ilyen struktúrában? Hiszen gyermek- és szakembervédelemről beszélünk.

– Szerintem az a lényeg, hogy mindenki biztonságban érezze magát ebben a kérdésben. A gyerek – sőt a szülő – és persze a sportszakember is. Ha világos, egzakt szabályrendszer van, amelyhez a sport szervezeteinek alkalmazkodniuk kell, akkor egy olyan sportközösségben, ahol megfelelő értékrend alapján dolgoznak, az edzőnek valójában nem kell mást tennie, mint betartania ezeket a szabályokat. A szakembervédelem nem azt jelenti, hogy egy edzőt mindenáron meg kell védeni egy jogos eljárástól. Azt jelenti, hogy egy tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni a megalapozatlan vádaktól, miközben a valódi ügyekben egyértelmű és következetes eljárásnak kell működnie.

– A Magyar Edzők Társaságának lenne szerepe egy ilyen eljárásban?

– Jelenleg nincs ilyen hatáskörünk. A fegyelmi és etikai ügyek alapvetően a sportági szakszövetségek hatáskörébe tartoznak, és ezt önmagában nem is feltétlenül tartom rossznak, hiszen nekik van a legnagyobb rálátásuk az adott sportágra. Ám azt teljesen rendben valónak tartanám, ha egy ilyen eljárásban az érdekvédelmi szervezet, vagyis a Magyar Edzők Társasága képviselője is jelen lenne a döntéshozatalban. Nem azért, hogy az edzőt mindenáron képviselje, hanem azért, hogy az edzői szakma szempontja is megjelenjen az elbírálásban. Ez ugyanúgy része a szakembervédelemnek.

– Ha tehát felállna egy világos rendszer, amely egyszerre védi a gyerekeket és a tisztességesen dolgozó szakembereket, az edzői társadalom hogyan fogadná?

– Szerintem nagyon fontos, hogy mindenkinek világos legyen, mihez kell alkalmazkodnia. Ha világosak a keretek és a szabályok, akkor egy tisztességesen működő sportközösségben az edzőnek nincs mitől tartania. Én ezért azt mondom: ne féljünk attól, hogy az edzők mit fognak szólni. Mi száz százalékig az ügy mellé állunk.

– A Testnevelési Egyetem és a hazai sportszervezetek számos képviselője novemberre konferenciát szervez a témában. A Magyar Edzők Társasága partner lehet ebben?

– Természetesen. Egyrészt megtisztelő, hogy felkértek bennünket, másrészt szerintem ez a dolgunk. De én azt javasolnám, hogy miközben természetesen legyünk kemények a problémákkal szemben, legyenek pozitív üzenetek és pozitív példák is. Mutassuk meg azokat a közösségeket, edzőket és történeteket, amelyek jól működnek. A „Thanks Coach” jellegű kezdeményezések például fontosak, mert visszajelzést adnak. Az a gyerek, akit bántalmaznak, nyilván nem fog köszönetet mondani az edzőjének. De nagyon sok gyerek igen, mert valóban pozitív értelemben meghatározó szerepet töltött be az életében az edzője. Hisszük, hogy ezeket a jó példákat is láthatóvá kell tenni. Mert nagyon fontos hangsúlyoznunk azt is, hogy a sportközösségeknél kevés jobb hely van ma egy gyerek számára.