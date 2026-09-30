Így rajtolt a válogatott Marco Rossival az előző versenysorozatokban

Fotó: Szabó Miklós

NEMZETEK LIGÁJA, C-LIGA, 2018–2019

Két meccs után három pont

Vereség Finnországban (0–1), utána győzelem Görögország ellen (2–1) – így kezdte kapitányi időszakát Marco Rossi. Az észteket is felvonultató csoportban végül második lett a válogatott a finnek mögött tíz ponttal, s feljutott a B-ligába.

Fotó: Nemzeti Sport

A 2020-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG SELEJTEZŐJE

Két meccs után három pont

Vereség (0–2) Szlovákiában, majd idehaza 2–1-es győzelem Horvátország ellen. Wales és Azerbajdzsán szerepelt még ebben a csoportban, a mieink 12 ponttal a negyedikek lettek, de az NL-pótselejtezőn lehetőségük nyílt tovább harcolni a covid miatt 2021-re halasztott Európa-bajnokságért. És tessék: Bulgáriát idegenben, Izlandot itthon megverve Magyarország – egymás után másodszor – Eb-résztvevő lett!

Fotó: AFP

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2020–2021

Két meccs után három pont

Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgóljával győzelem Törökországban, majd itthon 3–2-es vereség Oroszországtól. Aztán meg sem állt a csoportelsőségig a csapat, 11 pontot szerezve az orosz, szerb, török trió ellen – irány az A-liga!

Fotó: Szabó Miklós

A 2022-ES VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐJE

Két meccs után négy pont

Hazai pályán 3–3 Lengyelországgal, aztán sima 3–0 San Marinóban. Sajnos azonban ismét álom maradt a vb-re jutás, a tíz meccsen szerzett 17 pont a 4. negyedik helyhez volt elég Anglia, Lengyelország és Albánia mögött, csak Andorrát és San Marinót sikerült megelőzni. Az albánoktól oda-vissza kikapott 1–0-ra a válogatott.

Fotó: Szabó Miklós

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA, 2022–2023

Két meccs után három pont

Szoboszlai Dominik tizenegyesével 1–0 itthon Anglia ellen, majd 2–1-es vereség Olaszországban. Parádés időszak volt, az utolsó fordulóban az olaszok ellen itthon a döntetlen elég lett volna a négyes döntőbe jutáshoz, de kikapott a válogatott 2–0-ra. A németeket és az angolokat is megelőzve mindenesetre benn maradt az A-ligában!

Fotó: Árvai Károly

A 2024-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG SELEJTEZŐJE

Két meccs után négy pont

Sima 3–0 a vendég bolgárok ellen, majd 0–0 Montenegróban. A magyar válogatott veretlenül nyerte meg csoportját Szerbiát, Montenegrót, Litvániát és Bulgáriát maga mögé utasítva, így sorozatban harmadszor lett Eb-résztvevő, Marco Rossi irányításával másodszor.

Fotó: Nemzeti Sport

NEMZETEK LIGÁJA, A-LIGA, 2024–2025

Két meccs után egy pont

Súlyos, 5–0-s csapás Németországban, aztán 0–0 itthon a bosnyákokkal. A válogatott hat pontot szerezett a hollandokat is felvonultató csoportban, a 3. helyen végezve osztályozóra kényszerült, ott pedig kettős vereséggel (1–3 idegenben, 0–3 Budapesten) alulmaradt a törökökkel szemben, így kiesett a B-ligába.

Fotó: Kovács Péter

A 2026-OS VILÁGBAJNOKSÁG SELEJTEZŐJE

Két meccs után egy pont

Kétgólos előnyből 2–2 Írországban, Sallai Rolandot ráadásul kiállították, majd nagy mérkőzésen 3–2-es vereség itthon Portugáliától. A hat meccsen szerzett nyolc pont csak Örményország megelőzéséhez volt elegendő, az utolsó fordulóban már a döntetlennel is Magyarország ment volna tovább a rájátszásba, de a 96. percben jött az ír Troy Parrott harmadik gólja a Puskás Arénában...