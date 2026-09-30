Hvicsa Kvarachelia budapesti sikerben reménykedik

Gólínséggel nem csak a magyar válogatott küzd: a grúzok sem találtak még be a Nemzetek Ligája-sorozatban az ellenfelek kapujába. A pénteki ellenfelünk előbb Észak-Írországtól szenvedett hazai pályán 1–0-s vereséget, ami Willy Sagnol szövetségi kapitányi állásába került, majd Ukrajnával játszott gól nélküli döntetlent Tbilisziben. Az ukránok ellen már Ramaz Szvanadze irányította a grúz válogatottat, s csak egy közös edzés után ült le a kispadra.



„Összességében jobbak voltunk Ukrajnánál – mondta sajtótájékoztatóján Ramaz Szvanadze. – A második fél­időben visszaesett az intenzitásunk, ami érthető, hiszen kevés időnk volt együtt dolgozni. Sok pozitívumot láttam, különösen a védekezésünkben, és biztos vagyok benne, hogy a csapat idővel sokkal jobb lesz.”



Hasonlóan látta a mérkőzést Hvicsa Kvarachelia is, a csapatkapitány ugyanakkor már előretekintett, és azt hangsúlyozta, hogy a grúz válogatottnak gyorsan maga mögött kell hagynia az ukránok elleni döntetlent.



„Győzni akartunk, voltak helyzeteink Európa egyik legerősebb válogatottja ellen, de nem sikerült kihasználnunk őket – idézi Hvicsa Kvaracheliát a CrystalSport. – Most már a következő mérkőzésre kell összpontosítanunk, mert nincs sok időnk a felkészülésre. A hátralévő meccseken szeretnénk a szurkolóink kedvére tenni.”