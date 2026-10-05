Bolla Bendegúz is ott van az ukránok elleni keretben

Marco Rossi válogatottjából Redzic Damir az ukránok elleni hazai meccs során dőlt ki a sorból, míg Kerkez Milos Grúzia ellen megkapta a második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, így a nagyszombati mérkőzésen nem játszhat.



Kérdéses volt Bolla Bendegúz játéka, aki Észak-Írország ellen megsérült, és az első félidőben le kellett cserélni. A bécsi Rapid szárnyvédője vasárnap már együtt edzett a csapattal, és helyet is kapott a szövetségi kapitány keretében.



Rossi ezúttal sem számít Szűcs Kornélra, aki a grúzok ellen sem volt kerettag.



Az ukránoknál a védelem tartalékos, Vitalij Mikolenko sérülés, míg Mikola Matvijenko eltiltás miatt hagyja ki a hétfői meccset, utóbbihoz hasonlóan sárga lapok miatt nem szerepelhet Danilo Szikan sem.



A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN

Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev),

Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko (mindkettő Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia), Ivan Varfolomejev (Lincoln City – Anglia), Vladiszlav Veleten (Polisszja Zsitomir)

Támadók: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA

2. CSOPORT

4. FORDULÓ

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