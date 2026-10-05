Nemzeti Sportrádió

Bolla Bendegúz is ott van az ukránok elleni keretben

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.05. 07:07
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Megvan az ukránok elleni 23-as keret (Fotó: Árvai Károly)
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Magyarország Nemzetek Ligája Ukrajna magyar válogatott
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) oldalán már olvashatóak a hétfői Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzés keretei.

Marco Rossi válogatottjából Redzic Damir az ukránok elleni hazai meccs során dőlt ki a sorból, míg Kerkez Milos Grúzia ellen megkapta a második sárga lapját a Nemzetek Ligájában, így a nagyszombati mérkőzésen nem játszhat.

Kérdéses volt Bolla Bendegúz játéka, aki Észak-Írország ellen megsérült, és az első félidőben le kellett cserélni. A bécsi Rapid szárnyvédője vasárnap már együtt edzett a csapattal, és helyet is kapott a szövetségi kapitány keretében.

Rossi ezúttal sem számít Szűcs Kornélra, aki a grúzok ellen sem volt kerettag.

Az ukránoknál a védelem tartalékos, Vitalij Mikolenko sérülés, míg Mikola Matvijenko eltiltás miatt hagyja ki a hétfői meccset, utóbbihoz hasonlóan sárga lapok miatt nem szerepelhet Danilo Szikan sem.

 A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE 
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

 AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE A MIEINK ELLEN 
Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Heorhij Jermakov (Harkiv)
Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Valerij Bondar (Sahtar Doneck), Eduard Szarapij (Polisszja Zsitomir), Illja Krupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi), Tarasz Mihavko (Dinamo Kijev), 
Középpályások: Oleh Ocseretyko, Jehor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Brazsko, Andrij Jarmolenko (mindkettő Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Makszim Hlany (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia), Ivan Varfolomejev (Lincoln City – Anglia), Vladiszlav Veleten (Polisszja Zsitomir)
Támadók: Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladiszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)
Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
4. FORDULÓ
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

 

 

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