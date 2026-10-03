Felkészülés: kikapott az NB II-es Tiszakécskétől a Kispest-Honvéd
A labdarúgó NB I-ben szereplő Kispest-Honvéd 1–0-s vereséget szenvedett a másodosztályú Tiszakécskétől zárt kapus felkészülési mérkőzésen. A szombati találkozó egyetlen gólját Lucas szerezte, aki egy lecsorgó labdát kapásból, nagy erővel lőtt a bal sarokba.
A kispestieknél kezdőként mutatkozott be az új igazolás, Alberto Marí, aki egy félidőt kapott. Maurizio Jacobacci több felállást is kipróbált, a Honvéd pedig a hajrában többször is közel járt az egyenlítéshez, ám a Tiszakécske kapusa, Németh Bence nagy védéseket mutatott be.
A Honvéd legközelebb október 11-én, az Újpest elleni bajnokin lép pályára.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Kispest-Honvéd FC–Tiszakécskei LC (NB II) 0–1 (0–1)
Kispest-Honvéd: Hadzikic – Szabó A., Baki, Boldor (Safronov, a szünetben), P. García (Hangya, a szünetben) – Kállai (Pauljevic, a szünetben), Pekár (Somogyi T., 60.), ed-Darradzs, Zuigeber – Alic (Kántor, 60.), Marí (Csontos, a szünetben). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Gólszerző: Lucas (16.)
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