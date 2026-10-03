Felkészülés: kikapott az NB II-es Tiszakécskétől a Kispest-Honvéd

A kispestieknél kezdőként mutatkozott be az új igazolás, Alberto Marí, aki egy félidőt kapott. Maurizio Jacobacci több felállást is kipróbált, a Honvéd pedig a hajrában többször is közel járt az egyenlítéshez, ám a Tiszakécske kapusa, Németh Bence nagy védéseket mutatott be.

A Honvéd legközelebb október 11-én, az Újpest elleni bajnokin lép pályára.