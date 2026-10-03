Triatlon: Hóbor Zalán 5. lett a római világkupán

Hóbor Zalán két korosztályos világbajnoki éremmel a bőröndjében utazhatott át Pontevedrából Rómába. A fiatal triatlonos a múlt héten az U23-as egyéniben bronzérmes lett, a junior/U23-as mixváltó tagjaként ezüstérmet nyert. Kőkemény mezőny repült át az olasz fővárosba, többek között az olimpiai címvédő Alex Yee is az ellenfelek között volt. Hóbor mellett a mieink közül Bicsák Bence és Dobi Gergő is rajthoz állt a sprinttávú viadalon.

A jó formában lévő Hóbor bátor taktikát választott, fantasztikusan tempózott a vízben, így az úszás után első helyen futhatott fel a depóba. Bicsák és Dobi a mezőny közepén pattanhatott nyeregbe. A 20 kilométeres kerékpározás első szakaszában öten próbáltak meg elszakadni, Zalán is köztük volt.

Az S alakban felfelé vezető emelkedős út ezen a napon az üldözőknek kedvezett, az első kör végén már 11-en tekertek elöl. A harmadik kör elején a Bicsák és Dobi féle csoport is felért az élbolyba. Ekkor a brit Connor Bentley próbált meg varázsolni, az izraeli Itamar Esheddel nyolc másodperces előnyre tettek szert a futásra.

Mindhárom magyar a több mint 45 tagú csoportban vehette fel a futócipőjét, Alex Yee játszi könnyedséggel állt az élre és simán megnyerte a versenyt. Hóbor is jól kezdte a futást, az első néhány száz méter után már a legjobb tízben futott, fél távnál a 6. helyen állt és megvolt az esélye a dobogóra.

Az emelkedő utáni hosszú lejtmenetben hatan maradtak az ezüstért és bronzért küzdők csoportjában. Nagy izgalmak vártak ránk, a magyar triatlonos ismét bízhatott a jó hajrájában, ami ezúttal sem hagyta cserben: Hóbor Zalán a karriercsúcsot jelentő 5. helyen ért célba Rómában. Bicsák Bencének szintén jól sikerült a futás, a végén a 14. pozícióba jött fel, Dobi Gergő 32. lett a 65 tagú mezőnyben.

Horváth Karolina a 19. helyen jött ki a vízből az úszás után, 50 másodperces hátrányban volt ekkor az olasz Bianca Seregnihez képest. A hazaiak legjobbját először a közvetlen üldözők érték utol, majd U23-as világbajnokunk csoportja is felzárkózott. A technikás, kanyargós emelkedővel nehezített bringapálya nem szedte szét az élen haladókat, ezért futóversenyben dőlt el a győzelem.

Karol az első csoportból vághatott neki az 5 kilométernek, 21-en szinte teljesen egyszerre mentek ki a depóból. Az orosz Gyiana Iszakova lőtt ki a legjobban, aki megpróbált behozhatatlan előnyre szert tenni, a svéd Tilda Mansson tapadt rá. Horváth a 13-14. helyen haladt az első körben, végül a 16. helyen ért célba, 25 másodpercre a legjobb tíztől.

Peszleg Dominika 4:50 perces hátrányban az 51. helyen zárta a futamot. Az eredetileg szintén a nevezők között lévő, junior-világbajnok Szalai Fanni betegség miatt nem vett részt a versenyen.

Triatlon-világkupa, Róma

Férfiak: 1. Alex Yee (brit) 53:48 perc, 2. Martin Hubner (francia) 54:13, 3. Tristan Douché (francia) 54:13, …5. Hóbor Zalán 54:15, …14. Bicsák Bence 54:42, …32. Dobi Gergő 55:35.

Nők: 1. Gyiana Iszakova (orosz) 59:13 perc, 2. Tilda Mansson (svéd) 59:14, 3. Taylor Spivey (amerikai) 59:29, …16. Horváth Karolina 1:00:21 óra, …51. Peszleg Dominika 1:04:03