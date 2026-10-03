Sanghajban sem indul Sinner, Zverev világelső lehet

„Sajnos idén mégsem tudok pályára lépni Sanghajban, ahogyan azt reméltem – írta közösségi oldalán az olasz sztár. – Mindig örömmel játszom a sanghaji közönség előtt, de erre ezúttal nem lesz lehetőségem.”

A 25 éves Sinner egyetlen tornán sem indult a wimbledoni diadala óta, kihagyta a teljes észak-amerikai kemény pályás szezont, köztük a US Opent, és lemondta a szereplését a most zajló pekingi viadalon is.

Sinner mostani visszalépése azt jelenti, hogy elveszítheti éllovas pozícióját a világranglistán, ugyanis ha a német Alexander Zverev mindkét kínai versenyen elhódítja a trófeát, akkor átveszi a vezetést.