Felkészülés: a Ferencváros simán nyert a Soroksár ellen
Egy héttel a következő, DVSC elleni, hazai tétmeccse előtt a Ferencváros a Népligeti Sportközpontban felkészülési mérkőzésen fogadta a másodosztály listavezetőjét, a Soroksár SC-t.
A Ferencváros honlapján olvasható beszámoló szerint a zöld-fehérek már a szünetben kétgólos előnyben voltak a zárt kapuk mögött rendezett mérkőzésen, miután a 15. percben előbb Kristoffer Zachariassen, majd négy perccel később Madarász Ádám is betalált a soroksári kapuba.
A második félidőben Callum O’Dowda növelte háromgólosra a rekordbajnok előnyét, a 4–0-s végeredményt pedig Lisztes Krisztián állította be az 57. percben.
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROS–SOROKSÁR SC 4–0 (2–0)
Budapest, FTC-MVM Népligeti Sportközpont, zárt kapuk mögött
FTC: Radnóti – Cadu, Raemaekers, Zohoré, Nagy O. – Keita, Madarász – Birmancsevics, Zachariassen, Yusuf – Kovacevic. Második félidő: Varga Á. – O’Dowda, Gómez, Lakatos, Maiga – Rommens, Nagy Á. – Szabó Sz., Corbu, Levi – Lisztes.
Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerzők: Zachariassen (15.), Madarász (19.), O’Dowda (56.), Lisztes (57.)