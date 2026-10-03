Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a Ferencváros simán nyert a Soroksár ellen

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 13:06
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A Fradinak nem jelentett gondot a Soroksár legyőzése (Fotó: Fradi.hu)
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FTC magyar foci NB I Soroksár felkészülési mérkőzés Ferencváros
A labdarúgó NB I-ben szereplő Ferencváros szombaton felkészülési mérkőzésen 4–0-ra legyőzte az NB II listavezetőjét, a Soroksárt.

Egy héttel a következő, DVSC elleni, hazai tétmeccse előtt a Ferencváros a Népligeti Sportközpontban felkészülési mérkőzésen fogadta a másodosztály listavezetőjét, a Soroksár SC-t.

A Ferencváros honlapján olvasható beszámoló szerint a zöld-fehérek már a szünetben kétgólos előnyben voltak a zárt kapuk mögött rendezett mérkőzésen, miután a 15. percben előbb Kristoffer Zachariassen, majd négy perccel később Madarász Ádám is betalált a soroksári kapuba.

A második félidőben Callum O’Dowda növelte háromgólosra a rekordbajnok előnyét, a 4–0-s végeredményt pedig Lisztes Krisztián állította be az 57. percben.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
FERENCVÁROS–SOROKSÁR SC 4–0 (2–0)
Budapest, FTC-MVM Népligeti Sportközpont, zárt kapuk mögött
FTC: Radnóti – Cadu, Raemaekers, Zohoré, Nagy O. – Keita, Madarász – Birmancsevics, Zachariassen, Yusuf – Kovacevic. Második félidő: Varga Á. – O’Dowda, Gómez, Lakatos, Maiga – Rommens, Nagy Á. – Szabó Sz., Corbu, Levi – Lisztes.
Vezetőedző: Borbély Balázs
Gólszerzők: Zachariassen (15.), Madarász (19.), O’Dowda (56.), Lisztes (57.)
 

 

FTC magyar foci NB I Soroksár felkészülési mérkőzés Ferencváros
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