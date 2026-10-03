Giorgi Cecadze: Szoboszlai Dominik játéka Zinédine Zidane-t idézte
Érdekes összehasonlítást fogalmazott meg Giorgi Cecadze Szoboszlai Dominik teljesítményéről. A grúz élvonalbeli Rusztavi vezetőedzője szerint a magyar válogatott csapatkapitánya olyan komplett mérkőzést játszott, hogy egy korábbi aranylabdás klasszist juttatott eszébe.
„Szoboszlai Dominikot nézve Zinédine Zidane jutott eszembe – és nem a haja miatt… Komolyra fordítva a szót, szinte tökéletes volt a teljesítménye támadásban és védekezésben egyaránt. Folyamatosan kereste az előrepassz lehetőségét, kapura tört, próbált gólt szerezni, és ami különösen fontos, nemcsak a pálya közepén játszott előre, hanem az utolsó harmadban is veszélyes átadásokat adott. Szerintem jelenleg a világ egyik legjobb középpályása. Hvicsa Kvaracheliának ezúttal sokkal nehezebb dolga volt, mert amikor egy ilyen támadó kapja meg a labdát, rögtön két-három, olykor még több játékos próbálja levédekezni. A magyar válogatott láthatóan külön készült arra, hogyan állítsa meg.”
A grúz szakember összességében nem látott jelentős különbséget a két válogatott között. Úgy vélte, a meccs eleje döntően befolyásolta a találkozót, később azonban Grúzia játszott inkább úgy, amit saját magától elvárt.
„Ha az első huszonöt percet kivesszük, szerintem nem kellett volna elveszítenünk a mérkőzést. Abban az időszakban Magyarország egyértelműen jobb volt, és az első félidőben összességében jobban érvényesítette az akaratát, a másodikban viszont már nem éreztem ezt a különbséget. Ha sikerül gólt szereznünk, teljesen megérdemelt lett volna a döntetlen. Hasonló érzésem volt az Ukrajna és az Észak-Írország elleni találkozó után is: mindkét meccsben több volt.”
„Nekem mindegy, hogyan, a gól az gól!” – véli Kerkez, aki különös dicséretet kapott Szoboszlaitól
Grúzia helyzetét nehezíti, hogy néhány meghatározó középpályása csak nemrég tért vissza sérüléséből. Cecadze szerint ez a labdabirtoklás minőségén is érződött, miközben a magyar középpálya ereje tovább növelte a különbséget.
„A középpályán több vezérünk is csak néhány hete kezdett újra játszani, ezért még nincs százszázalékos állapotban. Ez is közrejátszott abban, hogy nem tudtuk úgy megtartani a labdát, ahogyan szerettük volna, ráadásul Magyarországnak nagyon magas minőséget képviselő középpályásai vannak. Ettől még ez ugyanaz a grúz válogatott, amely kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, tehát megvan benne a szükséges tudás. Elemezni kell az elmúlt mérkőzéseket, megtalálni, min kell változtatni, és a hátralévő találkozókon sokkal koncentráltabban kell futballozni.”
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 2. CSOPORT
3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 1–0 (1–0)
Budapest, Puskás Aréna, 52 780 néző. Vezette: Szrdjan Jovanovics (Uros Sztojkovics, Milos Szimovics) – szerbek
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Szoboszlai (Szűcs T., 80.) – Lukács (Jurek, 80.), Tóth A. (Vitális, 57.), Nagy Zs. (Tóth R., 69.) – Tóth M. (Bárány, 57.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
GRÚZIA: Mamardasvili – Goglicsidze, Dvali, Locsosvili – Kakabadze, Jegojan (Kocsorasvili, a szünetben), Kiteisvili (Mekvabisvili, 50.), Citaisvili (Kvernadze, 63.) – Csakvetadze (Davitasvili, 76.) – Mikautadze (Zivzivadze, 63.), Kvarachelia. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
Gólszerző: Kerkez (35.)
Sárga lap: Kerkez (74.), Szűcs T. (82.), Vitális (85.), ill. Kiteisvili (33.), Kocsorasvili (67.)