Giorgi Cecadze: Szoboszlai Dominik játéka Zinédine Zidane-t idézte

Érdekes összehasonlítást fogalmazott meg Giorgi Cecadze Szoboszlai Dominik teljesítményéről. A grúz élvonalbeli Rusztavi vezetőedzője szerint a magyar válogatott csapatkapitánya olyan komplett mérkőzést játszott, hogy egy korábbi aranylabdás klasszist juttatott eszébe.

Giorgi Cecadze (Fotó: SZK Rusztavi)

„Szoboszlai Dominikot nézve Zinédine Zidane jutott eszembe – és nem a haja miatt… Komolyra fordítva a szót, szinte tökéletes volt a teljesítménye támadásban és védekezésben egyaránt. Folyamatosan kereste az előrepassz lehetőségét, kapura tört, próbált gólt szerezni, és ami különösen fontos, nemcsak a pálya közepén játszott előre, hanem az utolsó harmadban is veszélyes átadásokat adott. Szerintem jelenleg a világ egyik legjobb középpályása. Hvicsa Kvaracheliának ezúttal sokkal nehezebb dolga volt, mert amikor egy ilyen támadó kapja meg a labdát, rögtön két-három, olykor még több játékos próbálja levédekezni. A magyar válogatott láthatóan külön készült arra, hogyan állítsa meg.”

A grúz szakember összességében nem látott jelentős különbséget a két válogatott között. Úgy vélte, a meccs eleje döntően befolyásolta a találkozót, később azonban Grúzia játszott inkább úgy, amit saját magától elvárt.

„Ha az első huszonöt percet kivesszük, szerintem nem kellett volna elveszítenünk a mérkőzést. Abban az időszakban Magyarország egyértelműen jobb volt, és az első félidőben összességében jobban érvényesítette az akaratát, a másodikban viszont már nem éreztem ezt a különbséget. Ha sikerül gólt szereznünk, teljesen megérdemelt lett volna a döntetlen. Hasonló érzésem volt az Ukrajna és az Észak-Írország elleni találkozó után is: mindkét meccsben több volt.”