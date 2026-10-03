Nemzeti Sportrádió

„Nem kell bocsánatot kérnem semmiért!” – Xavi Pascual elmondta, kinek szólt a nyakvágós gesztusa

T. Z.T. Z.
2026.10.03. 14:01
null
Xavi Pascual (Fotó: Török Attila)
Címkék
Barca One Veszprém HC Veszprém Klubvilágbajnokság Xavi Pascual
Xavi Pascual, a Veszprém férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője a Radio Marca műsorában tisztázta a klubvilágbajnoki döntőben tett, nagy visszhangot kiváltó nyakvágós gesztusát. A spanyol szakember szerint a jelzésnek semmi köze nem volt korábbi csapatához, a Barcához, sokkal inkább játékosának, Ahmed Adelnek szólt, akit az egyik cserénél figyelmeztetett ilyen módon.

Mint ismert, az Építők parádés kézilabdát bemutatva megnyerte a klubvilágbajnokságot, a döntőben a nagy favorit Barcát legyőzve. A mérkőzés közben a spanyolok kiszúrták, hogy a magyar együttes vezetőedzője, Xavi Pascual egy furcsa gesztust tett, s mintha arra utalt volna, hogy képletesen el kívánja vágni korábbi csapatának – a Barcának – a torkát.

„Én soha nem beszélek ezekről a dolgokról, mert szerintem hülyeség. A másik pedig, hogy a klubomat mindig tiszteletben tartom. Néhány korábbi játékosomat már 15-16 éves kora óta ismerem az utánpótlásból, és aki azt gondolja, hogy ilyen gesztust tennék feléjük, annak nincs ki a négy kereke” – tisztázta a helyzetet Xavi Pascual.

A tréner később konkrétan is megmagyarázta, hogy a nyakvágós gesztus minek és kinek szólt: „Néhány napja volt egy problémánk az egyik cserénél, és tegnap (csütörtökön – a szerk.) is ugyanez a játékos, Ahmed Adel jött cserére Emil (Nielsen) helyére. Egy plusz játékost akartunk ugyanis pályára küldeni, én pedig belementem. Aztán odafordultam a fizioterapeutákhoz, és azt mondtam nekik, hogy elvágom a torkát, ha még egyszer elköveti ugyanazt a hibát.”

„Szeretnék valamit tisztázni. Nem kell bocsánatot kérnem semmiért, mert ez a csapaton belül történt. Három hete ugyanezt a gesztust tettem ugyanennek a játékosnak egy bajnoki mérkőzésen. Úgyhogy azt hiszem, nem kell ennek semmi jelentőséget tulajdonítani” – szögezte le Xavi Pascual.

A tréner gesztusáról itt tekinthető meg videó:

 

Barca One Veszprém HC Veszprém Klubvilágbajnokság Xavi Pascual
Legfrissebb hírek

Xavier Pascual a klub-vb döntője után: „Ez volt a három évem alatt a legjobb mérkőzésünk”

Kézilabda
Tegnap, 10:25

A döntőben a Barcát megverve megnyerte a klubvilágbajnokságot a Veszprém

Kézilabda
2026.10.01. 21:40

A Veszprém egyiptomijai hazai pályán örülnének a klub-vb döntőjében

Kézilabda
2026.10.01. 07:51

Négyből négy: hozta a papírformát a kuvaitiak ellen a Veszprém

Kézilabda
2026.09.29. 18:55

Emil Nielsen: Még csak a csúcsteljesítményünk 60-70 százalékát értük el

Kézilabda
2026.09.29. 11:34

Futsal NB I: gálázott a DEAC és a Veszprém is

Labdarúgó NB I
2026.09.28. 23:02

Feszült végjáték után a Veszprém legyőzte a Füchse Berlint, és bejutott a klub-vb döntőjébe

Kézilabda
2026.09.27. 18:25

Az Al-Ahli sem okozott gondot a Veszprémnek a klub-vb-n

Kézilabda
2026.09.25. 19:15