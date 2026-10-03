„Nem kell bocsánatot kérnem semmiért!” – Xavi Pascual elmondta, kinek szólt a nyakvágós gesztusa

Mint ismert, az Építők parádés kézilabdát bemutatva megnyerte a klubvilágbajnokságot, a döntőben a nagy favorit Barcát legyőzve. A mérkőzés közben a spanyolok kiszúrták, hogy a magyar együttes vezetőedzője, Xavi Pascual egy furcsa gesztust tett, s mintha arra utalt volna, hogy képletesen el kívánja vágni korábbi csapatának – a Barcának – a torkát.

„Én soha nem beszélek ezekről a dolgokról, mert szerintem hülyeség. A másik pedig, hogy a klubomat mindig tiszteletben tartom. Néhány korábbi játékosomat már 15-16 éves kora óta ismerem az utánpótlásból, és aki azt gondolja, hogy ilyen gesztust tennék feléjük, annak nincs ki a négy kereke” – tisztázta a helyzetet Xavi Pascual.

A tréner később konkrétan is megmagyarázta, hogy a nyakvágós gesztus minek és kinek szólt: „Néhány napja volt egy problémánk az egyik cserénél, és tegnap (csütörtökön – a szerk.) is ugyanez a játékos, Ahmed Adel jött cserére Emil (Nielsen) helyére. Egy plusz játékost akartunk ugyanis pályára küldeni, én pedig belementem. Aztán odafordultam a fizioterapeutákhoz, és azt mondtam nekik, hogy elvágom a torkát, ha még egyszer elköveti ugyanazt a hibát.”

„Szeretnék valamit tisztázni. Nem kell bocsánatot kérnem semmiért, mert ez a csapaton belül történt. Három hete ugyanezt a gesztust tettem ugyanennek a játékosnak egy bajnoki mérkőzésen. Úgyhogy azt hiszem, nem kell ennek semmi jelentőséget tulajdonítani” – szögezte le Xavi Pascual.

A tréner gesztusáról itt tekinthető meg videó: