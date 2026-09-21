Iraola: Tudom, mennyire nehéz nyerni Bournemouthban

„Megérdemelten nyertünk. Az első 20–25 perc csalódást keltő volt, nem a megfelelő intenzitással kezdtük a mérkőzést. Tudom, mennyire nehéz itt nyerni. A Bournemouth erősen kezdett és szükségünk volt ennyi időre, hogy felvegyük velük a versenyt. A szünet előtt és a második félidőben már jobban játszottunk, jobb lehetőségeink voltak a labdával és végül a győzelem is összejött” – fogalmazott a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Andoni Iraola.

A Liverpool baszk mestere a gólszerző Alexander Isak játékára is kitért.

„A csatárok dolga már csak ilyen. Volt egy-két beadása, ami nem sikerült, egyszer nem tudta megszelidíteni a labdát, valamint a gól. Elsősorban az a dolga, hogy közelebb vigyen minket a 16-oshoz, hogy az ellenfél térfelén játszhassunk, és ha ez megvan, akkor a jutalom is meglesz gólok formájában” – szögezte le Iraola. A Liverpool trénere – annak kapcsán, hogy csapata zsinórban a harmadik meccsén nem kapott gólt – az Araújo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez hátvédsort is dicsérte, mondván, hogy szépen alakulnak ki közöttük a játékkapcsolatok.

„Bízom benne, hogy egy jó csapat van kialakulóban, de maradjunk nyugodtak és dolgozzunk tovább, ne fogjuk be a szekeret a lovak elé – így Virgil van Dijk, a vendégek csapatkapitánya. – Fontos győzelmet arattunk egy nehéz pályán, ahol az ellenfél kifejezetten kellemetlenül tud játszani. A gyep elég száraz volt ma, így fontos volt, hogy megnyerjük a párharcainkat és a közvetlenül a kapura legyünk veszélyesek.”

A holland bekk a klub szurkolói szevazásán a meccs legjobbjának megválasztott Jérémy Jacquet játékára is kitért.

„Sok szép dolgot láthattunk tőle ebben az idényben. Persze, még mindig nagyon fiatal, sokat kell tanulnia és még sokat adhat nekünk. Jó meccse volt, az idénye is remek, remélem, a továbbiakban is így folytatja majd” – fogalmazott.

„Jól teljesítettünk. Nem volt könnyű dolgunk, mivel csütörtökön is játszottunk, s csak két napunk volt a pihenésre. Ezzel együtt szerintem jól játszottunk, de a futball már csak ilyen, mi gólt kaptunk, de nem rúgtunk, így el is veszítettük a mérkőzést – mondta a meccs után a hazaiak védője, António Silva. – Nehéz együttélni a vereséggel, mert a Manchester City elleni meccs óta kifejezetten jól játszunk. Azután a zakó után három döntetlen jött, majd ismét egy vereség. Szerintem nem ezt érdemeljük, de azon leszünk, hogy a következő meccsünket megnyerjük.”