Nemzeti Sportrádió

„Hiba volt. Sajnálom” – Xhaka elismerte a hamisítást, kikerült a svájci keretből

K. Zs.K. Zs.
2026.09.21. 13:13
Granit Xhaka az Argentína elleni, elveszített idei vb-negyeddöntő után (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Granit Xhaka Svájc svájci foci
Granit Xhaka, a svájci labdarúgó-válogatott csapatkapitánya hétfőn közleményben beismerte: 2022-ben hamis tanúsítvánnyal igazolta, hogy felvette a Covid-oltást. A rutinos játékos kikerült a Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretből, de tettének ennél sokkal súlyosabb következménye is lehet, akár ötéves börtönbüntetést is kaphat.

Hétfői Instagram-üzenetében Granit Xhaka azzal indokolta tettét, hogy súlyos kétségek gyötörték a koronavírus elleni oltással kapcsolatban, félt az esetleges káros következményektől, ezért úgy döntött, nem veszi fel a vakcinát, inkább vásárol egy hamis oltási igazolást – olvasható a bluewin.ch beszámolójában.

„Zaklatott érzelmi állapotban voltam, és ahelyett, hogy hiteles csatornákon kerestem volna választ a kérdéseimre, szereztem egy oltási igazolást. Ma már tisztán látom, hogy nem ez volt a helyes eljárás. Hiba volt. Sajnálom – írta Granit Xhaka. – Vállalok minden következményt, kész vagyok feltárni a részleteket, és mindenben együttműködöm az illetékes hatóságokkal.”

A svájci szövetség értékelte, hogy Xhaka együttműködő és a közlemény kiadását megelőzően feltárta előttük a helyzetet, és közösen úgy döntöttek: a csapat érdeke az, hogy a kapitány ne vegyen részt a szeptember végi, október eleji Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

„Számunkra elsődleges, hogy lecsillapodjanak a kedélyek, és a csapat nyugodtan készülhessen. A válogatott szünet után visszatérünk az ügyre, és Granittal együttműködve kitaláljuk, hogyan tovább” – mondta Peter Knäbel, a Svájci Labdarúgó-szövetség elnöke.

A svájci Blick már múlt pénteken cikkezett arról, hogy Xhaka neve abban a nyomozásban kerülhetett elő, amely 2023 óta tart egy luzerni orvos ellen hamis oltási igazolások kiadásának gyanújával. Ha Xhakát bűnösnek találják, akár ötéves börtönbüntetést is kaphat.

A jelenleg az angol élvonalbeli Sunderlandben futballozó Granit Xhaka tizenöt éve mutatkozott be a svájci válogatottban, 152 mérkőzéssel ma már ő a Nati szereplési rekordere. Eddig 18 gólt szerzett nemzeti mezben.

Svájc az NL B-ligájában szerepel: szeptember 26-án Észak-Macedónia, 29-én Skócia vendége lesz, október 3-án Szlovéniát, 6-án Észak-Macedóniát fogadja.

 

Nemzetek Ligája Granit Xhaka Svájc svájci foci
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