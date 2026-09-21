Nemzeti Sportrádió

Elbúcsúztatták Martos Győzőt

T. G.T. G.
2026.09.21. 13:04
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Fotó: Török Attila
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gyász magyar válogatott Martos Győző Ferencváros
A Groupama Arénában búcsúztatták a 2026. szeptember 3-án életének 77. évében elhunyt Martos Győzőt, a Ferencváros magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes, 34-szeres válogatott labdarúgóját.

A HÉTFŐI ESEMÉNYEN a hozzátartozók, a korábbi játékostársak, barátok mellett számos Fradi-szurkoló is elhelyezte a kegyelet virágait. Sipos Jenő, az MLSZ társadalmi kapcsolatokért felelős osztályának munkatársa hangsúlyozta, Martos Győző sikerorientált sportolóként tisztában volt azzal, az eredményekért a pályán és azon kívül is keményen meg kell dolgozni. Vági Márton, az MLSZ főtitkára kiemelte, noha a védő csupán 27 évesen került a legjobbak közé, két világbajnokságon is segítette a válogatottat. Hozzátette, a Ferencváros bajnoki címének évében, 1976-ban megkapta a Toldi vándordíjat, ami azért is jelentett óriási megtiszteltetést, mert addig hátvédnek nem ítélték oda. A főtitkár idézte a legendás edző, Dalnoki örökbecsűjét: „Martoskám, vigyed az alapvonalig a labdát, aztán mivel beadni úgysem tudod, gurítsd ki, legalább gyorsan visszazárunk!”

A főtitkár felelevenítette, hogy Martos Győző hetvenedik születésnapi gratulációján Nyilasi Tibor felolvasta a nagy ellenfél, a szovjet Oleg Blohin levelét, aki elismerte, mellette nem tudott labdába rúgni az 1977-es Magyarország–Szovjetunió (2–1) világbajnoki selejtezőn. Vági szomorúan tette hozzá, „az utolsó párharcot nem nyerhette meg”.

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor azt emelte ki, Martos Győző megmutatta, az álmok igenis megvalósíthatók. „Soha se mondj le az álmaidról! – utalva arra, hogy fiatal szurkolóból is csapattaggá lehet válni.

A család nevében az elhunyt unokaöccse, Martos András szívbe markoló szavakkal búcsúzott.

Az egykori kiváló védő hamvait a Belvárosi Szent Anna-templom altemplomában helyezték végső nyugalomra.

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Világéletében fradista volt, s teljesítményét még a legendásan szigorú Dalnoki Jenő is nagyra értékelte – szeptember 3-án, csütörtökön érkezett a fájdalmas hír, hogy életének 77. évében elhunyt az egykori 34-szeres válogatott futballista.

 

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