Olvasóinknál Lukács kezdene elöl, Tóth Alex a középpályán, Csinger a védelemben

Tóth Balázs

– Bolla Bendegúz, Willi Orbán, Csinger Márk, Kerkez Milos –

– Vitális Milán, Schäfer András –

– Redzic Damir, Tóth Alex, Szoboszlai Dominik –

Lukács Dániel AZ NSO-OLVASÓK KEZDŐCSAPAT UKRAJNA ELLEN



A Nemzeti Sport Online olvasóinak szavazataiból is jól látszik, kiket tekinthetünk a magyar válogatott „kihagyhatatlan” alapembereinek.



Csapatösszeállító szavazásunkban 4104 voks érkezett. A kapusoknál a beérkező szavazatok 89.9 százalékát, tehát több mint 3600 szavazatot kapott Tóth Balázs, míg a második helyen Pécsi Ármin végzett (5.3 százalék).



Minden posztot nézve a legtöbb voksot a csapatkapitány, a támadósor vezére, Szoboszlai Dominik kapta (3978 voks, 96.9%), de csak három szavazattal előzte meg a védő Willi Orbánt (3975, 96.9%). Kilencven százalék fölötti szavazataránnyal került még be a csapatba a balhátvéd poszton Kerkez Milos (93%), de még a 80 százalék fölötti eredménnyel beválasztott játékosokra is mondhatjuk, olvasóink jelenleg nem tudják elképzelni nélkülük a kezdőcsapatot. A középpályáról Schäfer András (88.6%) régóta ebbe a kategóriába tartozik, és most már a szintén középpályás Vitális Milán is, aki az ETO után a görög AEK-ben is meggyőző teljesítményt nyújt, és nem véletlen, hogy az idei négy válogatott mérkőzésen Marco Rossi is a kezdőcsapatba jelölte őt.



A további posztokon már szorosabb verseny alakult ki, de például a jobbhátvéd pozíciójában a 36-szoros válogatott Bolla Bendegúz 68.8 százalékos szavazati aránya így is meggyőzőnek mondható, őt azért is érdemes kiemelni, mert korábban többször előfordult, hogy olvasóink csapatából kimaradt, ám a szövetségi kapitánynál alapember, hiszen a legutóbbi 15 válogatott fellépésből csak egyszer volt csere.



Sallai Roland és Varga Barnabás hiányában olvasóink leginkább a válogatottban eddig kilenc meccsen két gólt szerző Lukács Dánielben bíznak a csatárok közül (63.8 %). Rajta kívül 50 százalék fölötti eredménnyel a jobbszélső Redzic Damir (56.5%) és a klubjában, az angol Bournemouthban, a Premier League-ben ebben az idényben csak 17 percet játszó középpályás, Tóth Alex zárt (54.1%). A szavazatok alapján tizenegyedikként, bal oldali belső védőként Csinger Márk került még be a csapatba, 47.6 százalékkal, de így is 25 százalékkal előzte meg első számú posztriválisát, Markgráf Ákost. A 23 éves Csinger a második válogatott meccsére készül, az elsőt, júniusban a finnek ellen végigjátszotta.



CSAPATÖSSZEÁLLÍTÓ SZAVAZÁSUNK VÉGEREDMÉNYE







A NEMZETI SPORT ERRE A KEZDŐCSAPATRA SZÁMÍT

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna – élőben az NSO-n!

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország – élőben az NSO-n!

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)