William Gallas: Zinédine Zidane varázsló!



– Nagy a várakozás a világ futballjában, ugyanis a legendás Zinédine Zidane a Törökország elleni Nemzetek Ligája-meccsen mutatkozik be a francia válogatott szövetségi kapitányaként. Gondolta volna, hogy egyszer válogatott csapattársa lesz a kapitány?

– Kevesen gondolták akkoriban, hogy edző lesz belőle – mondta lapunknak adott exkluzív interjújában az NB I-es ZTE FC-nél utánpótlásedzőként dolgozó 49 éves William Gallas, aki 2002 és 2010 között 84 meccsen játszott a francia válogatottban, 2006-ban világbajnoki ezüstérmes lett. – Nagyon jó srác volt, közben csendes, nyugodt és visszahúzódó, sohasem próbált a figyelem középpontjába kerülni, viszont karizmatikus személyiség volt, ami leginkább a pályán érződött – ott igazi varázslóvá változott. Talán csak a legközelebbi barátainak és a családjának mondta el már játékosként, hogy egyszer edző szeretne lenni, de kevesen számítottak arra, hogy így is lesz.

– Hogyan érte el, hogy a legnagyobb sztárok is hallgassanak rá?

– Mindenki tisztelte és tiszteli a játékosmúltját, így amikor megszólal, minden tekintet rá szegeződik, és mindenki odafigyel rá. Fontos, hogy nincs benne arrogancia, mindenkit meghallgat és támogat. Ha olyan játékossal játszol, majd később olyan edző irányítása alatt dolgozol, mint Zizou, akkor „csak” szeretnéd meghallgatni, amit mond, és követni az utasításait.

William Gallas a francia válogatott mérkőzésein bátran elmondta a véleményét Zinédine Zidane-nak (FOTÓ: AFP)

– A Real Madriddal egymás után háromszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját. Hogyan látja, mi a legnagyobb erőssége edzőként?

– Nagyon jól ismeri a játékosait, tisztában van a képességeikkel, de azt is tudja, ő mit szeretne megvalósítani. A Real Madridban és most a francia válogatottban is megkapják a megfelelő szabadságot a pályán a legjobb játékosok. Természetesen megvan a taktikai elképzelése, és ott van mellette a szakmai stábja is. Ráadásul rendszeresen beáll az edzéseken a futballistái közé, és bár ez apróságnak tűnik, az öltözők világában nagyon sokat jelent.

Fotó: AFP

– A francia válogatottban is tudja kezelni, irányítani a sztárokat?

– A Real Madridnál már bizonyított: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Gareth Bale, Luka Modric, Toni Kroos vagy éppen Casemiro is óriási játékos volt, szóval pontosan tudja, hogyan kell kezelni a legnagyobbakat. A legnagyobb különbség az, hogy a válogatottnál nem látja a futballistáit folyamatosan, néhány napig dolgozhat csak velük. Nincs sok ideje, ráadásul a labdarúgók különböző klubokból, más-más játékrendszerből érkeznek, éppen ezért lesz érdekes látni, hogy képes-e gyorsan megtalálni a megoldást. Kicsit nehezebb a helyzet, de jó teszt lesz.

– Kylian Mbappé most a példaképével dolgozhat együtt. Milyen lesz a közös munka?

– Sok éve ismerik egymást, sokszor beszéltek már azóta, mióta megtörtént a kapitányi kinevezés, nagyszerű a kapcsolatuk. Kylian Mbappé csapatkapitányként a kapocs, és ugyanazért a célért dolgozik, ezt pedig mindenki láthatja majd a pályán.

– Rengeteg közös élménye van a válogatottból Zidane-nal: mi a kedvenc emléke?

– Elsőre a kétezeröt augusztusában játszott Elefántcsontpart elleni három nullás győzelem ugrik be. Aznap ünnepeltem a születésnapomat, és mindketten gólt szereztünk. Jó egy év után azon a meccsen tért vissza a válogatottba Zizou. Vagy a kétezerhatos világbajnokság, a menetelés a döntőig. A Svájc elleni nyitó meccsen nem játszottunk jól, nehézségekkel küzdöttünk. A védelemből Lilian Thuram és én is beszéltünk Zizou-val, szóba került, min kellene változtatnunk, hátulról mit látunk hibának. Megbeszéltük a dolgokat, és néhány részletben nem értettünk egyet. Kívülről úgy tűnt, mintha veszekednénk, de erről szó sem volt. Vicces, hogy az emberek azt hitték, kiabálunk egymással. A vb-n a Brazília elleni, egy nullára megnyert negyeddöntőt is fantasztikus volt átélni, Zizou parádésan futballozott, élmény volt nézni minden mozdulatát.

– A Nemzetek Ligájában Törökország, Belgium és Olaszország lesz az ellenfél. Az első hely a cél?

– Lesz nyomás a csapaton, de az első helyen kell végeznie. Mindenki kíváncsi Zidane-ra és a válogatottra a Nemzetek Ligájában, de a legfontosabb a 2028-as Európa-bajnokság. Franciaországban mindenki azt akarja, hogy trófeákat nyerjen a válogatott – ezt várják el Zinédine Zidane-tól.

„Az Írország elleni vb-selejtező után mindenki csalódott volt, úgyhogy a magyar válogatottnak javulnia kell, ha jobb eredményeket akar elérni. Nagy célokat kell kitűzni: az NL-ben vissza kell térni a legjobbak közé, ki kell jutni az Eb-re és a világbajnokságra. Nem lehet kifogás, hogy Varga Barnabás és Sallai Roland nem játszhat, vannak más futballisták helyettük. Tehát: Magyarországnak vissza kell térnie az élvonalba, kezdésnek meg kell nyernie a csoportját az Nemzetek Ligájában.” William Gallas a magyar válogatott NL-szerepléséről