Figyelem, érkezik az ukrán aranylábkonvoj!

Amíg a világranglista 39. helyét elfoglaló magyar válogatottban összesen három olyan labdarúgót találni, aki legalább tízmillió eurót ér – a Transfermarkt szerint Szoboszlai Dominik értéke százmillió euró, Kerkez Milosé 35, Tóth Alex árcéduláján pedig 12 millió euró virít –, az ukránoknál van tíz. A legértékesebb futballista Ilja Zabarnij, aki ennél is busásabb összegért, 63 millió euróért igazolt tavaly nyáron a Bournemouthból a PSG-be, és legfeljebb azért zuhant be valamelyest az értéke, mert a megbonthatatlannak tűnő védőpáros, a Marquinhos, Willian Pacho duó mellett a Párizsban mindenek feletti Bajnokok Ligájában kevesebbet futballozhatott – a bajnokságban ugyanakkor 28 mérkőzésen szerepelt.

A passzjátékban rendkívül erős, gyors, intelligens, nagyszerűen helyezkedő, a levegőben is kiemelkedő középső védő az ukránok júniusi, Dánia elleni, Christian Eriksen rosszulléte miatt félbeszakadt meccsén a háromtagú védelem jobb oldalán futballozott, az odahaza, a Polisszja Zsitomirban játszó Eduard Sarapij, valamint a bal oldali belső védő, Mikola Matvijenko mellett.

Utóbbi, a harmincéves donecki bekk is a tízmillió euró feletti értékűek társaságát gyarapítja (12 millió euró), 84 válogatott, valamint 39 Bajnokok Ligája-fellépésével nemzetközi szinten is meglehetősen tapasztalt, remekül passzoló, így a labdakihozatalokban fontos szerepet ellátó védő. A lengyelek ellen győztesen megvívott májusi felkészülési találkozón, amelyen bemutatkozott a kispadon a Szerhij Rebrovot váltó olasz Andrea Maldera, az UEFA beszámolója szerint Mikola Matvijenko a négyvédős játékrendszerben futballozott Eduard Sarapij párjaként, Odensében viszont a háromvédős szisztémát választotta a Brightonban és Marseille-ben is Roberto De Zerbi segítőjeként pallérozódó tréner.

Ilja Zabarnij aligha marad ki a mieink elleni kezdőből, és ha a kapitány taktikai véleménye úgy alakul, meglehet, péntek este is három belső védőt vezényel a pályára. Úgy az Evertont négy éve szolgáló Vitalij Mikolenko szárnyvédőként futballozhat, persze ez sem okozhat gondot a 27 esztendős, a pálya bal oldalát alapvonaltól alapvonalig bejátszó légiósnak, aki a maga 25 millió eurójával az ukrán válogatott második legértékesebb futballistája.

A harmadik Anatolij Trubin, aki januárban a Benfica kapusaként a 98. percben fejelt (!) gólt a Real Madridnak, amivel klubja a ligaszakasz 24. helyezettjeként épp becsusszant a BL kieséses fázisába. Az új idényben azonban nem ő, hanem a saját nevelésű Samuel Soares védi a lisszaboniak kapuját, ám mielőtt elkezdenénk reménykedni abban, a meccshiány miatt bizonytalanabb lehet a 25 éves ukrán, halkan megjegyeznénk, az egyetlen klubmérkőzés, amelyen augusztus eleje óta védett, úgy festett: Milan–Benfica 0–2. Négy védésével az El-találkozó legjobbjának ítélték.

A klubtárs Georgij Szudakov Anatolij Trubinhoz hasonlóan 25 millió euróra taksált labdarúgó, az új ukrán kapitány első két meccsén egyaránt kezdett, ami nem csoda: a kreatív középpályás nagyszerűen rúgja be a labdákat a védelem mögé, kiválóan lát a pályán, nyomás alatt sem jön zavarba. A Sahtart erősítő Oleh Ocseretko és Jegor Nazarina egyaránt kezdett a két tavaszi-nyári felkészülési mérkőzésen, előbbi még csak 23 éves, és aligha játszik már sokáig odahaza.

Kerettag a nagy öreg, 36 esztendős Andrij Jarmolenko is, a Dortmundot és a West Hamet is megjáró, remek bal lábbal megáldott, roppant erős, 189 centiméter magas támadó a jobb oldalon, tükörszélsőként érzi magát a legjobban – éppen ott, ahol Olekszandr Zubkov is. A Ferencvárost három évig, 19 góllal és 23 gólpasszal szolgáló szélső a válogatottban csak csere, róla persze athéni klubtársa, Vitális Milán is mesélhet egyet s mást a mieinknek.

Ugyancsak az ukrán középpályát acélosítja Viktor Cihankov, aki a nyáron úgy döntött, három spanyol idény után nem követi a kieső Gironát a másodosztályba, és eligazolt az Ajaxba. Kiváló a bal lába, remekül hozza helyzetbe a társait, hat gólja és öt gólpassza mellett ötvenöt lehetőséget alakított ki az előző évadban a La Ligában. Maradt viszont a katalán kiscsapatban Vladiszlav Vanat, aki mindjárt az első és eddigi egyetlen La Liga-szezonjában megcsillogtatta különleges tudását, gólérzékenységét – némi meglepetés, hogy nem küzdött érte jobban egyetlen élvonalbeli spanyol klub sem, de 24 évesen joggal reménykedhet az első osztályú jövőben.

Oda tartozik természetesen Roman Jaremcsuk, a harmincesztendős, 191 centiméterre nőtt csatár a tavaszt még kölcsönben a Lyonban töltötte, az ősszel azonban visszatért „anyaegyesületébe”, az Olympiakoszba. Nem nagy gólvágó – legutóbb a 2020–2021-es kiírásban végzett két számjegyű gólterméssel –, de annál kellemetlenebb ellenfél, olyan, akit nem könnyű feltartóztatni.

Az ukránokat viszont valahogyan muszáj lesz.

AZ UKRÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Anatolij Trubin (Benfica – Portugália), Dmitro Riznik (Sahtar Doneck), Georgij Jermakov (Harkiv)

Védők: Illja Zabarnij (Paris Saint-Germain – Franciaország), Mikola Matvijenko, Valeri Bondar (mindkettő Shahtar Doneck), Eduard Sarapij, Bohdan Mihajlicsenko (mindkettő Polisszja Zsitomir), Vitalij Mikolenko (Everton – Anglia), Tarasz Mihalko (Dinamo Kijev), Illja Hrupszkij (Harkiv), Olekszandr Drambajev (LNZ Cserkaszi)

Középpályások: Oleh Ocseretnyik, Jegor Nazarina (mindkettő Sahtar Doneck), Volodimir Bracsko, Mihajlo Saparenko, Andrij Jarmolenko, Olekszandr Pihalonik (mindannyian Dinamo Kijev), Olekszandr Nazarenko (Polisszja Zsitomir), Ivan Vafolomjev (Lincoln – Anglia), Georgij Szudakov (Benfica – Portugália), Makszim Hljan (Górnik Zabrze – Lengyelország), Olekszandr Zubkov (AEK Athén – Görögország), Viktor Cihankov (Ajax – Hollandia)

Támadók: Danilo Szikan (Anderlecht – Belgium), Vladiszlav Veleteny (Polisszja Zsitomir), Matvij Ponomarenko (Dinamo Kijev), Vladszlav Vanat (Girona – Spanyolország), Roman Jaremcsuk (Olympiakosz – Görögország), Ihor Krasznopir (Polisszja Zsitomir)

Szövetségi kapitány: Andrea Maldera (olasz)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Tóth Milán (Vasas FC), Szalai József (Paksi FC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI MÉRKŐZÉSEI

Magyarország–Szlovénia 1–0

G: Schön (79.)

Magyarország–Görögország 0–0

Magyarország–Finnország 2–1

G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Magyarország–Kazahsztán 3–1

G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)

NEMZETEK LIGÁJA

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország