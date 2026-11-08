Gazdagék és Sallóiék is vereséggel zárták az MLS-alapszakaszt

Keleten már az utolsó forduló előtt eldőltek a továbbjutást érintő kérdések, csak az volt a tét, hogy melyik csapat hol végez az alapszakasz végén. A New England Revolution 1–0-s vereséget szenvedett az Orlando vendégeként, így harmadik helyen zárt, és a főcsoport-negyeddöntőben éppen a magyar légiósa, Gazdag Dániel korábbi csapatával, a Philadelphiával találkozik. Gazdag végig a pályán volt a záró fordulóban.

A továbbjutási esélyeit már korábban elveszítő Toronto éppen Philadelphiában szenvedett 4–1-es vereséget, Sallói Dániel a 62. percben állt be a kanadai csapatba. Pintér Dániel a kispadról nézte, ahogy az Inter Miami a félidei 3–0-s vezetésről nem tudja megvenni a Charlotte-ot. Lionel Messiék így a második helyen végeztek, ellenfelük a Columbus Crew lesz a rájátszásban. A főcsoportot a Nashville nyerte, amely a Cincinnati legyőzésével ligatörténelmet írt, hiszen 77 ponttal zárta az alapszakaszt, ezzel az Inter Miami 74 pontos csúcsát adta át a múltnak, amelyet a floridaiak két éve állítottak fel.

Nyugaton még hat csapat harcolt három rájátszást érő helyért, és az alapszakasz után a Portland, a Seattle és a Real Salt Lake örülhetett. A Minnesota, a Los Angeles Galaxy és a Colorado számára befejeződött a bajnokság.

A rájátszás november 19-én kezdődik, az Orlando City a Cincinnativel, a Seattle pedig a Real Salt Lake-kel csap össze a főcsoport-negyeddöntőért.

MLS, ALAPSZAKASZ

CF Montreal–Vancouver Whitecaps 0–2

Chicago Fire–Columbus Crew 3–4

Cincinnati–Nashville SC 0–2

DC United–New York City FC 0–1

Inter Miami–Charlotte 3–3

New York Red Bulls–Atlanta United 3–0

Orlando City–New England Revolution 1–0

Philadelphia Union–Toronto FC 4–1

Austin FC–Portland Timbers 0–2

FC Dallas–Colorado Rapids 3–1

Houston Dynamo–St. Louis City 0–1

Minnesota United–San Jose Earthquakes 3–1

Real Salt Lake–Los Angels Galaxy 2–1

San Diego FC–Sporting Kansas City 0–1

Seattle Sounders–Los Angeles FC 2–1