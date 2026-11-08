Különleges BL-rangadó vár Jesper Jensenre és az FTC-re Esbjergben



A 16 tagú mezőnyben egyedüliként hibátlan Ferencvárosra dupla rangadó vár a közvetlen rivális Esbjerg ellen a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének idei utolsó két fordulójában. A felek először Dániában mérkőznek meg egymással vasárnap kora délután, ez, illetve a jövő vasárnapi érdi találkozó pedig sorsdöntő is lehet az automatikusan negyeddöntőbe jutást érő első két helyért vívott harcban. A dupla csata külön érdekessége, hogy nemrég hivatalossá vált, az FTC-t a jövő nyáron két idényt követően elhagyó dán edző, Jesper Jensen éppen az esbjergi kispadra tér vissza. Elmondása szerint még soha nem járt a vendégcsapat öltözőjében az esbjergi csarnokban, ezzel együtt érzelmes visszatérésre számít.

„Számomra ez egyszerre lesz kellemes élmény és egyfajta találkozás a régi ismerősökkel, sok érzelemmel. Nem szeretném azt mondani, hogy nem jelent majd sokat, ugyanakkor jól ismerem magam: amikor odaérek, természetesen mindenkinek köszönök majd, de teljesen arra fogok koncentrálni, hogy győzelemmel térjünk vissza Budapestre. Természetesen jó érzés lesz visszatérni a régi környezetbe, sok szurkolót ismerek, még többüknek pedig az arcát, valószínűleg emiatt egyfajta biztonságérzetet is ad majd a közeg. De voltam már hasonló helyzetben, egészen elképesztő hangulatú mérkőzéseken a világ különböző pontjain, és ilyenkor is képes vagyok arra, hogy a mérkőzés kezdetekor teljesen a játékra összpontosítsak” – magyarázta a fradi.hu-nak Jensen, aki szerint valamivel számukra lehet kedvezőbb, hogy jól ismerik egymást régi játékosaival.

„Bár az esbjergi játékosok jól ismerik a gondolkodásmódomat, azt, ahogyan a kézilabdáról gondolkodom, és ahogyan edzőként dolgozom, azért két különböző csapatról beszélünk. Itt, a Fradinál nem ugyanazt a kézilabdát játsszuk, mint amit korábban Esbjergben játszattam velük. Ők most talán valamivel többet alkalmazzák a hét a hat elleni játékot is, mint amikor én voltam az edzőjük, egyébként viszont sok olyan elem van a játékukban, mint az én időmben volt. Ezért úgy gondolom, hogy az ismeretség inkább nekünk jelenthet előnyt, ugyanakkor azt is tudom, hogy az esbjergi játékosok közül többen képesek arra, hogy az ilyen kiemelt mérkőzéseken még magasabb szintre emeljék a játékukat.”

A zöld-fehérek a válogatott szünetet követően az elmúlt hétvégén fordulatos döntetlent vívtak a bajnoki szuperrangadón a legnagyobb rivális győriekkel, majd kedden nagy csatában legyűrték az Esztergomot hazai pályán. A két együttes eddig 11-szer ütközött meg egymással a BL-ben, hét Esbjerg-siker és egy döntetlen mellett három FTC-győzelem született, legutóbb 2024 májusában a norvég világklasszis Henny Reistad vezérelte északiak 29–24-re nyertek és jutottak tovább a negyeddöntő visszavágóján. Reistad az európai sportági szövetség honlapján arról beszélt, hogy az eddigi meccsek alapján esélyük van a csoport­elsőségre, amit a rajt előtt is örömmel aláírták volna, és mivel jó formában vannak, vasárnap is jó esélyük van a sikerre.

A Ferencváros spanyol válogatott beállója, Lysa Tchaptchet pedig így várja a rangadót: „Okosan és a saját játékunkat hatékonyan hozva kell kézilabdáznunk. Mindkét meccset meg akarjuk nyerni, ami azt jelentené, hogy vereség nélkül máris továbbjuthatunk, ez fontos lenne az Európa-bajnoki szünet után az idény második felére fordulva. Magas színvonalú meccset várok, amelyen természetesen mindent megteszünk a győzelemért.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)



B-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát)

16.00: Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)