A kosárlabda-vb-ről lemaradó Dombai Réka mer nagyot álmodni

– Hogy van a sérülése, amely megakadályozta abban, hogy részt vegyen a szeptemberi világbajnokságon?

– Most már teljesen rendben vagyok – válaszolta a Nemzeti Sportnak Dombai Réka, aki a kerettel együtt hétfőn elkezdte a felkészülést a november 11-én Hamburgban kezdődő Európa-bajnoki selejtező első körére, amelynek során szerdán a németekkel, majd a következő négy napban a portugálokkal és a dánokkal mérkőzik meg a női nemzeti együttes. – Miután a nyáron emiatt elhagytam az edzőtábort, kaptam néhány injekciót, de már százszázalékos állapotban van a lábam.

– Mennyire volt nehéz elfogadni, hogy lemarad a világbajnokságról, főleg azután, hogy 2023-ban egy talpsérülés miatt az Európa-bajnokságra sem mehetett, amelyen negyedik lett a csapat?

– Lelkileg borzasztóan kemény volt, mert ahogy mindenki, én is nagyon vártam a berlini szereplést. Egész évben erre készültünk, hiszen huszonnyolc évig nem jutott ki a tornára a válogatott. Nehéz volt, tudtam, óriási élmény lesz, de sajnos közbeszólt a sérülés és így nem élhettem át, amit a többiek. Az életben minden okkal történik, már megtanultam, hogy nem szabad hagynom, hogy ez lelkileg lehúzzon, padlóra vigyen, a nehézségek után erősebbként lehet kijönni az ilyen helyzetekből. Még nem tudom, ez miért történt, de remélem, hamarosan megismerem az okát.

– Szerdán kezdődik a selejtező, amelynek a lebonyolítása változott, egy ablakban hét nap alatt három meccset kell lejátszaniuk.

– Három különböző stílusú együttessel mérkőzünk rövid időn belül, így nem hiszem, hogy túl keményen tréningezünk majd, főleg a taktikán és regenerálódáson lesz a hangsúly. Szerintem jól vesszük majd ezeket az akadályokat, hajtós csapatunk van, bízom benne, hogy magabiztos teljesítményt nyújtunk. Az első lépés különösen fontos, idegenben az erős, a vébén negyedikként záró német válogatottal szeretnénk jó meccset játszani.

– A tavalyi Európa-bajnokságra nem jutott ki a válogatott, ez ad esetleg plusz motivációt önöknek?

– Természetesen. Nagy csalódásként éltük meg az előző sorozatot, azért is, mert 2023-ban negyedikek lettek a lányok. Bízom a sikeres kvalifikációban, sőt, szerintem a negyeddöntőig minimum el kellene jutnunk majd a tornán. Merek nagyot álmodni, és kell is, úgy vélem, ebben a csapatban van akkora potenciál, hogy az Európa-bajnokság döntőjébe is bejusson!