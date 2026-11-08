Sidney Crosby duplázott, már egyedül hatodik az NHL örökranglistáján

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.08. 08:46
Sidney Crosby (balra) 1773 pontnál jár az NHL-ben (Fotó: Getty Images)
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Pittsburgh Penguins NHL Minnesota Wild Carolina Hurricanes Sidney Crosby
Tizenkét mérkőzést rendeztek az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) szombati játéknapján.

Hétmérkőzéses idegenbeli vereségsorozatot zárt le a Pittsburgh, amely a Los Angeles otthonában nyert. Sidney Crosby és Tommy Novak is duplázott a mérkőzésen, előbbi az első góljával megelőzte Marcel Dionne-t az NHL örökranglistáján, és már egyedül hatodik helyezett. Crosby 1773 pontnál jár, és még 25 találatban kell részt vállalnia, hogy utolérje az ötödik helyezett Ron Francist. Az NHL pontlistájának élén Wayne Gretzky 2857-tel áll.

Leon Draisaitl kétszer betalált az Edmontonban, így 16 góljával utolérte a listavezető Kirill Kaprizovot, aki ezúttal nem volt eredményes. Connor McDavid három gólpasszal vette ki a részét a sikerből, így 47 ponttal vezeti a vonatkozó statisztikát. A kanadai kiválóság sorozatban a 18. mérkőzésén jutott el legalább egy pontig. A Vancouver egymás után az ötödik vereségét szenvedte el.

Hazai jégen remekel a Carolina, amely a Chicagónak kilencet ütve nyerte meg sorozatban hatodik meccsét a saját otthonában. A Blackhawks tovább gyengélkedik, ez volt az egymást követő hatodik veresége. Hosszabbítás után nyert idegenben a New Jersey Devils és a Tampa Bay Lightning. A Vancouverhez hasonlóan a San Jose is ötös vereségszériánál jár.

JÉGKORONG
NHL, ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–Florida Panthers 4–3
Nashville Predators–St. Louis Blues 3–1
Seattle Kraken–New York Rangers 3–4
New York Islanders–New Jersey Devils 4–5 – h. u.
Ottawa Senators–Utah Mammoth 4–2
Toronto Maple Leafs–Montreal Canadiens 2–4
Carolina Hurricanes–Chicago Blackhawks 9–2
Dallas Stars–San Jose Sharks 4–3
Minnesota Wild–Tampa Bay Lightning 3–4 – h. u.
Colorado Avalanche–Detroit Red Wings 4–0
Los Angeles Kings–Pittsburgh Penguins 2–5
Edmonton Oilers–Vancouver Canucks 4–2

 

 

Pittsburgh Penguins NHL Minnesota Wild Carolina Hurricanes Sidney Crosby
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