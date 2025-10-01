Nemzeti Sportrádió

Kisvárda: Révész csak magyar trénerrel beszélt; információink szerint ők kerültek szóba eddig

2025.10.01. 11:53
Révész Attila (Fotó: Kovács Péter)
Révész Attila, a labdarúgó NB I-ben szereplő Kisvárda sportigazgatója az M1-nek adott interjújában elárulta, hogy Gerliczki Mátét magyar edző váltja a kispadon, nem gondolkodnak külföldi szakvezetőben.
Az MTK-tól elszenvedett 4–0-s vereség után leváltotta Gerliczki Máté vezetőedzőt a Kisvárda, amely hét bajnokija közül hármat megnyert és ugyanennyit elbukott.

Révész Attila sportigazgató az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy ezúttal nem gondolkodnak külföldi edzőben.

„Eddig csak magyar trénerrel beszéltünk, négy magyar edző neve vetődött fel. Nem gondolkodtunk most külföldiben, mivel már nagymértékben magyarok alkotják a keretünket, ez tűnik most logikusnak. A héten van időnk felkészülni a DVTK elleni mérkőzésre, elsősorban ez a prioritás, azt követően fogjuk kiválasztani az edzőt.”

A sportvezető elárulta, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzésüket valószínűleg több jelölt is megtekinti a lelátón. A következő hetet viszont még Révész Attila vezetésével tölti a csapat.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a nyáron Pintér Attila volt az egyik magyar jelölt, aki most is szóba kerülhet, de menedzsereken keresztül ajánlották már a kisvárdai vezetők figyelmébe a csapatot korábban irányító Bódog Tamást, valamint a legutóbb Zalaegerszegen dolgozó Márton Gábort és a tavasszal Fehérvárról távozó Pető Tamást is. 

 

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Paksi FC85322–12+1018
  2. Ferencvárosi TC742116–6+1014
  3. Debreceni VSC842211–10+114
  4. MTK Budapest841317–13+413
  5. ETO FC733115–9+612
  6. Puskás Akadémia831412–15–310
  7. Kisvárda7313  7–13–610
  8. Újpest FC822412–1208
  9. Diósgyőri VTK815212–16–48
10. Zalaegerszegi TE814315–1507
11. Nyíregyháza813410–17–76
12. Kazincbarcika7115  6–17–114

 

Ezek is érdekelhetik