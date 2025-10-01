Kisvárda: Révész csak magyar trénerrel beszélt; információink szerint ők kerültek szóba eddig

Az MTK-tól elszenvedett 4–0-s vereség után leváltotta Gerliczki Máté vezetőedzőt a Kisvárda, amely hét bajnokija közül hármat megnyert és ugyanennyit elbukott.

Révész Attila sportigazgató az M1 aktuális csatornának elmondta, hogy ezúttal nem gondolkodnak külföldi edzőben.

„Eddig csak magyar trénerrel beszéltünk, négy magyar edző neve vetődött fel. Nem gondolkodtunk most külföldiben, mivel már nagymértékben magyarok alkotják a keretünket, ez tűnik most logikusnak. A héten van időnk felkészülni a DVTK elleni mérkőzésre, elsősorban ez a prioritás, azt követően fogjuk kiválasztani az edzőt.”

A sportvezető elárulta, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzésüket valószínűleg több jelölt is megtekinti a lelátón. A következő hetet viszont még Révész Attila vezetésével tölti a csapat.

A Nemzeti Sport úgy tudja, a nyáron Pintér Attila volt az egyik magyar jelölt, aki most is szóba kerülhet, de menedzsereken keresztül ajánlották már a kisvárdai vezetők figyelmébe a csapatot korábban irányító Bódog Tamást, valamint a legutóbb Zalaegerszegen dolgozó Márton Gábort és a tavasszal Fehérvárról távozó Pető Tamást is.