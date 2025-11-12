Döntetlennel kezdett az Eb-selejtezőben a magyar U19-es válogatott

Három mérkőzést játszik az Európa-bajnoki selejtezőben az U19-es válogatott, a korosztályos csapat hazai pályán, Gyirmóton harcolhatja ki az elitkörbe kerülést, s ehhez a csoport első vagy második helyén kell végeznie: Magyarország Bulgáriával, Feröerrel és Franciaországgal került egy csoportba.

Kemenes Szabolcs szövetségi edző 21 játékosnak küldött meghívót, s csupán egy helyen változtatott, sérülés miatt Szakos Bence (DVTK) helyett Horváth Tamást hívta be az együttesbe. A gyirmóti esemény remek lehetőség arra, hogy három különböző ellenféllel szemben méressenek meg a magyar fiatalok, s ahogy azt a szövetségi edző a szerdai találkozó előtt mondta, korosztályos szinten sincsenek könnyű ellenfelek, a kicsinek titulált nemzetek is bőven megtanulták azt, amit meg lehet tanulni a futballból. Természetesen az eredményesség a cél, s mindegyik csapat azért érkezett Magyarországra, mert tovább akar jutni. A szakvezető szerint sokat számíthat, hogy az idényben már három összetartás volt, a játékosok szerepeltek a Vilotics-tornán, játszottak a görögökkel. Ahogyan a ráhangolásra, úgy a körülményekre sem lehetett panasz: Gyirmóton remek körülmények, kiválóan előkészített pályákon zajlanak az edzések, meccsek.

Az első kör első mérkőzésén a bolgárok kezdtek jobban, nem igazán ízlett a magyar fiataloknak az ellenfél letámadása, s bizony a tizedik percig kellett várni arra, hogy a bolgár kapu közelébe kerüljenek a támadók. A 18. percben azonban a „vendégek” veszélyeztettek, Bozó Mirkó bravúrral védett, egy perccel később viszont már a Puskás Akadémia tehetséges kapusa sem segíthetett, Marto Bojcsev közelről a léc alá lőtte a labdát. Látni kellett, hogy a bolgárok nemcsak játékban, de gondolkodásban is gyorsabbak voltak, mint a kissé megszeppent magyar fiatalok.

Fordulás után változott a helyzet, ugyanis más felfogásban és főleg más iramban futballozott együttesünk, s ez már a félidő elején megmutatkozott helyzetekben, sőt eredményességben is, hiszen az 54. percben Németh Hunor remek középre ívelését követően Pál Barna védhetetlenül fejelte a labdát a bolgár kapuba. A magyar válogatott a második játékrészben mutatta meg, hogy mire képes, s hogyan is kellene futballoznia a siker érdekében, úgyhogy nagy kár volt a mérkőzés elején látott bátortalan játékért. 1–1

A következő mérkőzésen, szombaton 18 órakor Feröer ellen lép pályára a magyar válogatott Gyirmóton.

U19-ES EB-SELEJTEZŐ

II. CSOPORT, 1. FORDULÓ

Bulgária–Magyarország 1–1 (1–0)

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 200 néző. Vezette: MacDermid (skót)

Bulgária: P. Penev – Polendakov, Dimitrov, Canev, Janev – G. Penev, Bojcsev (Irmiev, 78.), Bozskov – Kajmakanov (R. Fernandes, 70.), Gigov (Sztojancsov, 78.), Idriz (Gilov, 87.). Szövetségi edző: Atanasz Ribarszki

Magyarország: Bozó – Lakatos N., Pál B., Mona, Bolgár (Horváth T., 66.) – Madarász Á., Németh H. – Egri (Szép M., 66.), Mondovics (Bodnár S., 82.), Barkóczi Barnabás (Kugyela, 66.) – Kovács B. Szövetségi edző: Kemenes Szabolcs

Gólszerző: Bojcsev (19.), ill. Pál B. (54.)

MESTERMÉRLEG

Atanasz Ribarszki: – Az első félidei játékunk alapján megnyerhettük volna a mérkőzést. Sajnos a folytatásban már nagyjából az történt a pályán, amit a magyar válogatott akart.

Kemenes Szabolcs: – Szünet után változtattunk, nemcsak Németh Hunor feladata lett másabb, de a szerkezet is átalakult, s jóval dinamikusabban és eredményesebben futballoztunk, uraltuk a mérkőzést. A folytatásban már a helyzeteink is megvoltak, jól mutatja a fölényünket, hogy a hajrában a vendégek kapusa leginkább az időhúzásra játszott.

A csoport másik mérkőzésén: Franciaország–Feröer 4–0