Kovács Bendegúz gólt fejelt és gólpasszt adott, de ez is kevés volt a törökök ellen – lemaradtunk az Eb-ről

Miután Kemenes Szabolcs szövetségi edző az olaszok elleni találkozón piros lapot kapott, Veress Balázs asszisztens edző dirigálta a magyarokat a pálya széléről. A törökök korán bekezdtek, a 4. percben egy gyors akció végén Berat Lus váltotta gólra a jobb oldalról érkező centerezést. A következő találat a 33. percben érkezett: Berkay Aslan robogott tört be a tizenhatoson belülre a jobb oldalon, a kapuval párhuzamosan lőtte keresztbe a labdát, a hosszú oldalon érkező Lus pedig a kapuba passzolt, megszerezve saját és csapata második gólját. A szünet előtt néhány perccel lezárultak a lényegi kérdések, egy hosszú kirúgás után Tugra Turhan választotta el az elbambuló Mona Árpádot a bal szélen, majd kihagyhatatlan helyzetbe hozta a középen érkező Eyyüb Yasart, aki nem hibázott.

A szünet után jött a magyar szépítés, az 51. percben Kovács Bendegúz pöccintette vissza a labdát Mondovics Kevinnek, aki egyet tolt rajta, majd 20 méterről a bal felső sarokba ágyúzott. A folytatásban a mieink többször is eljutottak a kapuig, de ennek sokáig nem volt eredménye. A ráadás perceiben aztán Décsy Ádám jobb oldali sarokrúgását Kovács Bendegúz az ötösön belülről a hálóba bólintotta – a magyar csapat tehát felállt a padlóról, de az egyenlítésre már nem maradt ideje. 3–2

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR

2. FORDULÓ

Törökország–Magyarország 3–2 (Lus 4., 33., Yasar 41., ill. Mondovics 51., Kovács 90+3.)