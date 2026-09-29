Labdarúgás: megnyerte a Vilotics-tornát az U19-es válogatott

Remekül sikerült az U19-es futballválogatottnak a szerbiai Vilotics-torna, Gerliczki Máté csapata aranyérmes lett. A magyar együttes az első meccsen 2–1-re nyert Románia ellen, gól nélküli döntetlent játszott Bulgáriával, majd 4–0-ra intézte el a házigazda Szerbiát.

A viadal legjobb játékosa Rab Bence, legjobb kapusa Kilvinger Levente, gólkirálya Kovács Erik, legjobb edzője pedig Gerliczki Máté lett.

AZ U19-ES VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI A VILOTICS-TORNÁN:

Magyarország–Románia 2–1

Magyarország–Bulgária 1–1

Magyarország–Szerbia 4–0

(Kiemelt képünk forrása: Facebook/Memorijalni turnir "Stevan Vilotić -Ćele")