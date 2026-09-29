Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: megnyerte a Vilotics-tornát az U19-es válogatott

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2026.09.29. 19:30
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Címkék
labdarúgás vilotics-kupa utánpótlás utánpótlássport
Két győzelemmel és egy döntetlennel első lett a szerbiai Vilotics-tornán a magyar U19-es labdarúgó-válogatott.

Remekül sikerült az U19-es futballválogatottnak a szerbiai Vilotics-torna, Gerliczki Máté csapata aranyérmes lett. A magyar együttes az első meccsen 2–1-re nyert Románia ellen, gól nélküli döntetlent játszott Bulgáriával, majd 4–0-ra intézte el a házigazda Szerbiát.

A viadal legjobb játékosa Rab Bence, legjobb kapusa Kilvinger Levente, gólkirálya Kovács Erik, legjobb edzője pedig Gerliczki Máté lett.

AZ U19-ES VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEI A VILOTICS-TORNÁN:
Magyarország–Románia 2–1
Magyarország–Bulgária 1–1
Magyarország–Szerbia 4–0

(Kiemelt képünk forrása: Facebook/Memorijalni turnir "Stevan Vilotić -Ćele")

labdarúgás vilotics-kupa utánpótlás utánpótlássport
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