Nagyot küzdve 2–2-es döntetlent játszott Svájccal az U18-as labdarúgó-válogatott az Eb-selejtezőn

A hazaiak kétgólos előnybe kerültek, de a magyar válogatott még az első félidőben szépített, majd a másodikban egyenlített. A mienk mindkét gólját Rab Bence szerezte. Rab a Vasas FC saját nevelésű középpályása.

Az együttest először irányította tétmeccsen Gerliczki Máté.

„Nagyon jó volt megélni ezt a mérkőzést – értékelt az mlsz.hu-nak a szövetségi edző. – Amikor a Himnusz felcsendült, felemelő érzés fogott el. Játékosként, utánpótlás-válogatottként volt benne részem, de edzőként még nem, nem csoda, hogy a szokottnál jobban dobogott a szívem. A csapat az első perctől fogva támadólag lépett fel, jó dolgaink voltak, sok minden ült abból, amit gyakoroltunk. Sajnos a két kapott gólnál ott vesztettünk labdát, ahol nagyon nem szerettünk volna. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy műfüvön, ráadásul rossz műfüvön játszottunk, esett is az eső, ezzel is magyarázható, hogy mindkét fél részéről több volt a technikai hiba. Biztos vagyok abban, ha füves pályán futballozunk, még ennél is jobb meccset vívhattunk volna. Az, hogy kétgólos hátrányból felálltunk, bizonyítja, volt értelme az eddigi két összetartás során azt hangsúlyozni, hogy nem az egyéni érdekek fontosak, hanem a csapategység. Gratulálok az összes stábnak, hogy ilyen jól felkészítették a játékosokat, és külön gratulálok a fiúknak, hogy oroszlánként küzdöttek a nemzeti színekért. Teljesen megérdemelten egyenlítettünk, és miután a második félidőben egy ki-ki meccs kerekedett ki ebből a csatából, úgy gondolom, igazságos a döntetlen.”

U18-ES EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

Magyarország–Svájc 2–2 (1–2)

Carouge

Magyarország: Esery Desmond – Ujváry Ferenc, Szebellédi Bátor, Prettenhoffer Márton (Balázs Teó, 67.), Csóka Gergely – Zubor Ádám, Varga Zsombor, Rab Bence – Bősze Levente (Magyarics Erik, 80.), Mándity Márkó (Vörös Barna, a szünetben) – Gólik Benjámin (Nyers Ádám, 71.)

Gólszerző: Rab (2), ill. Scherrer, Rab (öngól)

Kiállítva: Varga Zsombor (90+1.)

Az U18-as válogatott további mérkőzései

Március 28., szombat

12.00: Franciaország–Magyarország

Március 31., kedd

18.30: Wales–Magyarország

A csoport első három helyezettje marad az A-ligában, a negyedik kiesik a B-ligába.