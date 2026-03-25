Felcsút, Catanzaro, Cosenza: pályán az U21-es és az U19-es válogatott

Az U21-esek március 26-án, csütörtökön 19.30 órától a felcsúti Pancho Arénában játszanak még egy felkészülési mérkőzést, amelyen az ellenfél Izrael lesz. Majd ezt követően, március 31-én, kedden 16.30-kor Ukrajna ellen következik az Európa-bajnoki selejtező a Hidegkuti Nándor Stadionban. Ez lesz a mieink ötödik selejtezője a sorozatban, az eddigi négy mérkőzésen egy vereség mellett három döntetlen a mérleg, ami pillanatnyilag negyedik helyezést jelent az ötcsapatos csoportban, így aligha lehetnek vérmes kvalifikációs remények, a második, pótselejtezőt jelentő helyen álló horvátok mögött hétpontos a lemaradás.

A két márciusi találkozón mutatkozik be a korosztályos válogatott élén Németh Antal, aki az Újpest FC vezetőedzőjének kinevezett Szélesi Zoltántól vette át az U21-es csapat irányítását. A keretbe először kapott meghívót a debreceni kapus, Erdélyi Benedek, a szlovén NK Naftát erősítő Keresztes Noel és az Újpestben játszó Krajcsovics Ábel.

„Szélesi Zoltán elkezdte a munkát a csapattal, és annak ellenére, hogy eddig három pontot szerzett az együttes, a horvátok ellen például már sok minden látszódott ebből, és hasonlított arra, amit ő is elképzelt, ezért ami nála jól működött, azon nem szeretnék változtatni, a játékosoknak is fontos, hogy meglegyen a stabilitás – mondta az MLSZ honlapjának Németh Antal. – Ahhoz, hogy versenyben maradjunk, az ukránok elleni meccset meg kell nyernünk, ezért főleg a támadójátékban kell változtatnunk. Nem lesz sok időnk, és az Izrael elleni találkozót is komolyan vesszük, nem tekinthetünk rá barátságos mérkőzésként. Bár az út elején leszünk, a folyamat mellett az eredmény is fontos. Mindkét ellenfelünket az európai középmezőny elejére helyezném el. Két, stílusában eltérő csapattal találkozunk, viszont egyikre sem jellemző a bunkerfoci, agilis, dinamikus, gyors játékot nyújtanak, és próbálják az erényeiket a támadásokban is érvényesíteni. Erre kell készülnünk, és a cél, hogy jó teljesítményt nyújtsunk mindkét mérkőzésen.”

A debreceniek kapusa, Erdélyi Benedek az NB I-ben már megmutatta, kitűnő formában véd (Fotó: Árvai Károly)

Az U19-es csapat Catanzaróban és Cosenzában a házigazda Olaszország, valamint Törökország és Szlovákia ellen lép pályára az Eb-selejtezős elit körben. A fiatal korosztály tagjai az első körben Feröert és Bulgáriát megelőzve, a franciák mögött csoportmásodikként jutottak tovább. A riválisok közül a törökök százszázalékos teljesítménnyel, míg az olaszok veretlenül lettek csoportelsők, a szlovákok pedig Ukrajna mögött, Montenegrót és Albániát megelőzve jutottak tovább.

Az U19-es válogatott szerdán Catanzaróban játszik Olaszországgal (17 órai kezdéssel), míg szombaton és jövő kedden Cosenzában lép pályára, a törökök (12 órakor), majd a szlovákok ellen (15 órakor). A csoportból csak az első helyezett kvalifikálja magát az Európa-bajnokságra.

Az U19-es labdarúgó-válogatott szövetségi edzője, Kemenes Szabolcs szerint játékosai valós képet kapnak a tudásukról. A catanzarói minitornára egy néhány napos spanyolországi túra kivételével a kerettagok kizárólag a klubjaikban készültek. A magyar fiatalok az olasz, a török és a szlovák válogatottal kerültek azonos csoportba. „Ez Európa krémje, itt már nincs gyenge csapat, a továbbjutás és akár az utolsó helyezés is apróságokon múlik – mondta Kemenes Szabolcs szövetségi edző az M1 aktuális csatornának, majd hozzátette, hogy játékosai – valós képet kapnak a tudásukról és az európai, nemzetközi labdarúgásról.” A keretnek tagja az AZ utánpótlásában nevelkedő Kovács Bendegúz, aki minden sorozatot figyelembe véve már harminc gólt szerzett ebben az idényben. „Hasonló utat jár, mint a keret többi tagja. Amikor két évvel ezelőtt elkezdtem dolgozni a srácokkal, még ifisták voltak, most pedig már valódi férfiak, akik az NB I-ben, NB II-ben és külföldön futballoznak” – fogalmazott, majd kérdésre kiemelte Giorgio Ghianit is. „Manapság kikerülhetetlen, hogy külföldön futballozó, magyar felmenőkkel rendelkező játékosokat felkutassunk, és ha érdemes rá, a magyar válogatottban megmérettessük” – nyilatkozta a holland NEC Nijmegen támadójáról. A házigazda Wales mellett a hét elitkörös csoport győztesei kvalifikálják magukat a június 28. és július 11. között rendezendő korosztályos Európa-bajnokságra.

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR, 6. CSOPORT

Március 25., szerda

12.00: Szlovákia–Törökország

17.00: Olaszország–Magyarország

Március 28., szombat

12.00: Törökország–Magyarország

17.00: Olaszország–Szlovákia

Március 31., kedd

15.00: Magyarország–Szlovákia

15.00: Törökország–Olaszország

A csoport első helyezettje kijut az Európa-bajnokságra.

U21-ES EB-SELEJTEZŐ, H-CSOPORT

Március 27., péntek

18.00: Ukrajna–Litvánia

Március 31., kedd

16.30: Magyarország–Ukrajna (Tv: M4 Sport)

17.30: Horvátország–Törökország

Az állás: 1. Törökország 11 pont (5 mérk.), 2. Horvátország 10 pont (4), 3. Ukrajna 4 pont (4), 4. MAGYARORSZÁG 3 pont (4), 5. Litvánia 1 pont (5)

Az első helyezett kijut az Európa-bajnokságra, a második a többi csoport második helyezettjével közös tabellára kerül, amelyről a legjobb csapat kijut az Eb-re, a többi nyolc pótselejtezőt játszik.