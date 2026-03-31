U19-es Eb-selejtező: Mondovics duplázott, hatgólos meccsen legyőztük a szlovákokat

Az már az előző fordulóban eldőlt, hogy Magyarország nem jut ki az U19-es kontinenstornára, így a Kemenes Szabolcs eltiltása miatt Veress Balázs irányította csapat számára a becsület volt a tét Szlovákia ellen.

Ezt meg is védték a mieink, akik a 6. percben ugyan hátrányba kerültek, nem sokkal később egyenlítettek Mondovics Kevin révén. A fordulást követően az argentin születésű Bodnar Simón révén fordított a magyar csapat, majd a Puskás Akadémia neveltje, Mondovics újra beköszönt. A hajrához közeledve az ETO FC támadója, Szép Márton 4–1-re módosította az állást, amire még Samuel Kováciknak volt válasza a túloldalon.

Magyarország ezzel harmadik helyen végzett, a kvartettből az olasz válogatott jutott ki az Európa-bajnokságra.

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR

3. FORDULÓ

Magyarország–Szlovákia 4–2 (Mondovics 13., 62., Bodnar 56., Szép 74., ill. Blasko 6., Kovácik 88.)