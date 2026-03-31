Nemzeti Sportrádió

U19-es Eb-selejtező: Mondovics duplázott, hatgólos meccsen legyőztük a szlovákokat

ROCK PÉTER
2026.03.31. 17:05
Mondovics Kevin (7-esben) újra eredményes lett címeres mezben (Fotó: MLSZ)
Címkék
U19-es Európa-bajnoki selejtező Mondovics Kevin magyar U19-es labdarúgó-válogatott
Győzelemmel zárta az U19-es labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőjének elitkörét a magyar csapat, amely Mondovics Kevin duplájának is köszönhetően 4–2-re múlta felül a szlovák válogatottat kedden.

Az már az előző fordulóban eldőlt, hogy Magyarország nem jut ki az U19-es kontinenstornára, így a Kemenes Szabolcs eltiltása miatt Veress Balázs irányította csapat számára a becsület volt a tét Szlovákia ellen.

Ezt meg is védték a mieink, akik a 6. percben ugyan hátrányba kerültek, nem sokkal később egyenlítettek Mondovics Kevin révén. A fordulást követően az argentin születésű Bodnar Simón révén fordított a magyar csapat, majd a Puskás Akadémia neveltje, Mondovics újra beköszönt. A hajrához közeledve az ETO FC támadója, Szép Márton 4–1-re módosította az állást, amire még Samuel Kováciknak volt válasza a túloldalon.

Magyarország ezzel harmadik helyen végzett, a kvartettből az olasz válogatott jutott ki az Európa-bajnokságra.

U19-ES EB-SELEJTEZŐ, ELITKÖR
3. FORDULÓ
Magyarország–Szlovákia 4–2 (Mondovics 13., 62., Bodnar 56., Szép 74., ill. Blasko 6., Kovácik 88.)

 

Legfrissebb hírek

