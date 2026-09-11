Nemzeti Sportrádió

A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2026-ban

2026.09.11. 11:37
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Szabó MiklósA magyar válogatott kezdőcsapata a Kazahsztán elleni meccs előtt (Fotó: Szabó Miklós)
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Magyarország válogatott Nemzetek Ligája magyar válogatott
A magyar labdarúgó válogatott idén tíz mérkőzésen lép pályára. Tekintse át az idei programot!

 

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Márius 28.: Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)

Március 31.:  Magyarország–Görögország 0–0

Június 5.: Magyarország–Finnország 2–1 
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)

Június 9.: Magyarország–Kazahsztán 3–1
G:  Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)


NEMZETEK LIGÁJA
B-liga, 2. csoport

Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország

Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország 

November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország

November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország


 

 

 

 

 

 

Magyarország válogatott Nemzetek Ligája magyar válogatott
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