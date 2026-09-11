A magyar labdarúgó-válogatott mérkőzései 2026-ban

A magyar labdarúgó válogatott idén tíz mérkőzésen lép pályára. Tekintse át az idei programot!
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Márius 28.: Magyarország–Szlovénia 1–0
G: Schön (79.)
Március 31.: Magyarország–Görögország 0–0
Június 5.: Magyarország–Finnország 2–1
G: Varga B. (25., 43.), ill. T. Miettinen (71.)
Június 9.: Magyarország–Kazahsztán 3–1
G: Szoboszlai (52.), Schäfer (67.), Tóth R. (90+2.), ill. Malij (9.)
NEMZETEK LIGÁJA
B-liga, 2. csoport
Szeptember 25., 20.45 óra: Magyarország–Ukrajna
Szeptember 28., 20.45: : Észak-Írország–Magyarország
Október 2., 20.45: Magyarország–Grúzia
Október 5., 20.45: Ukrajna–Magyarország
November 14., 18.00: Grúzia–Magyarország
November 17., 20.45: Magyarország–Észak-Írország
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