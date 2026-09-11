„Tündérmese!” – a Como történelmi győzelmének sajtóvisszhangja
„Comói tündérmese! A csapat megint elképesztő volt, szétzúzta a Lipcsét a tóparti show-n” – lelkendezik a lombardiai, milánói székhelyű La Gazzetta dello Sport, amely megjegyzi: a comói stadionban rekordgyorsasággal készült el a lelátó, amelynek megépítésével a klub elkerülte, hogy a BL-meccsekre Reggio Emiliába száműzzék a csapatot.
„Az EuroComo csoda, és Fabregas az ő prófétája” – hirdeti az igét a Tuttosport. A torinói lap emlékeztet: a Como 2019-ben a Serie D B-csoportjában volt bajnok, most pedig a Bajnokok Ligájában szerepel, s izgalmas futballal és remek egyéni teljesítményekkel örvendeztette meg a közönséget.
„Csodálatos este Comóban: Fabregas a földbe döngölte a Leipziget, csapata négyet rúgott az első BL-meccsén” – méltatja a comóiak játékát a Corriere dello Sport. A római lap szerint a lombardok debütálása felejthetetlenre sikerült, a gárdának karaktere volt, és irigylésre méltó játékkal nyert a németek ellen.
„Baturina és Paz túl erős volt” – írja címében a Kicker online kiadása. A német sportlap beszámolójában megállapítja: a lipcseiek túl későn ébredtek az újonc ellen, és nem bírtak a horvát és az argentin játékossal.
„Osztálykülönbség volt a Como és a Leipzig között” – fogalmaz a Süddeutsche Zeitung. A lap kiemeli, hogy az olaszok történelmi jelentőségű győzelmet arattak első Bajnokok Ligája-mérkőzésükön, és arról is említést tesz, hogy a vezetőségnek fenntartott helyeken 1950-ben vagy azelőtt született szurkolók ültek a stadionban.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung is hasonló húrokat penget. „Klassziskülönbség” – áll a címben, a cikk pedig Willi Orbánt idézi, aki kijelentette: a lipcseiek játékából hiányzott a keménység, anélkül pedig nem lehet érvényesülni a Bajnokok Ligájában.
„Lipcse-vereség! Demichelis-kudarc!” – harsogja a Bild, amely, megállapítja: a Werder Brementől elszenvedett 3–1-es bajnoki vereség után tovább nőtt a nyomás a „bikák” argentin szakvezetőjén.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ, csütörtöki mérkőzések
Bayern München (német)–Bodö/Glimt (norvég) 5–0 (Musiala 47., Kane 61., A. Davies 77., Olise 83., 90+2.)
Kiállítva: Björtuft (87., Bodö)
Manchester United (angol)–Sabah (azeri) 4–0 (Cunha 27., B. Fernandes 42., Sesko 45., Li. Martínez 69.)
Slavia Praha (cseh)–Lens (francia) 2–3 (Sturm 51., 88., ill. Sima 73., Thauvin 90+1., Aguilar 90+3.)
Kiállítva: Konecny (49., Slavia)
Como (olasz)–RB Leipzig (német) 4–1 (Baturina 15., Duvikasz 38., Diao 54., Perrone 90., ill. Makszimovics 58.)
PSV (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–1 (Dest 48., ill. Mendoza 24.)
Fenerbahce (török)–Roma (olasz) 1–1 (A. Brown 48., ill. Cristante 39.)