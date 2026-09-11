„Tündérmese!” – a Como történelmi győzelmének sajtóvisszhangja

„Comói tündérmese! A csapat megint elképesztő volt, szétzúzta a Lipcsét a tóparti show-n” – lelkendezik a lombardiai, milánói székhelyű La Gazzetta dello Sport, amely megjegyzi: a comói stadionban rekordgyorsasággal készült el a lelátó, amelynek megépítésével a klub elkerülte, hogy a BL-meccsekre Reggio Emiliába száműzzék a csapatot.

„Az EuroComo csoda, és Fabregas az ő prófétája” – hirdeti az igét a Tuttosport. A torinói lap emlékeztet: a Como 2019-ben a Serie D B-csoportjában volt bajnok, most pedig a Bajnokok Ligájában szerepel, s izgalmas futballal és remek egyéni teljesítményekkel örvendeztette meg a közönséget.

„Csodálatos este Comóban: Fabregas a földbe döngölte a Leipziget, csapata négyet rúgott az első BL-meccsén” – méltatja a comóiak játékát a Corriere dello Sport. A római lap szerint a lombardok debütálása felejthetetlenre sikerült, a gárdának karaktere volt, és irigylésre méltó játékkal nyert a németek ellen.

„Baturina és Paz túl erős volt” – írja címében a Kicker online kiadása. A német sportlap beszámolójában megállapítja: a lipcseiek túl későn ébredtek az újonc ellen, és nem bírtak a horvát és az argentin játékossal.

„Osztálykülönbség volt a Como és a Leipzig között” – fogalmaz a Süddeutsche Zeitung. A lap kiemeli, hogy az olaszok történelmi jelentőségű győzelmet arattak első Bajnokok Ligája-mérkőzésükön, és arról is említést tesz, hogy a vezetőségnek fenntartott helyeken 1950-ben vagy azelőtt született szurkolók ültek a stadionban.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung is hasonló húrokat penget. „Klassziskülönbség” – áll a címben, a cikk pedig Willi Orbánt idézi, aki kijelentette: a lipcseiek játékából hiányzott a keménység, anélkül pedig nem lehet érvényesülni a Bajnokok Ligájában.

„Lipcse-vereség! Demichelis-kudarc!” – harsogja a Bild, amely, megállapítja: a Werder Brementől elszenvedett 3–1-es bajnoki vereség után tovább nőtt a nyomás a „bikák” argentin szakvezetőjén.