Cselgáncs: legjobbjaink lábadoznak, bizonyíthat a második vonal
RITKÁN LÁTOTT nagy létszámú magyar csapat indul a hazai rendezésű world tour versenyen, 32 honfitársunk méreti meg magát a péntektől vasárnapig a Papp László Budapest Sportarénában. A legjobbjaink közül négyen, a kétszeres Európa-bajnok Özbas Szofi, a vb-bronzérmes Gyertyás Róza, a kétszeres olimpiai-5. Pupp Réka és a világranglistán 18. Vég Zsombor viszont nem léphet szőnyegre. Gyertyáson kívül (aki az októberi vb-re való formaidőzítés miatt hagyja ki a versenyt) a többiek sérültek.
„Nagyon sajnálom, hogy nem tudunk a legerősebb összeállításban elindulni a hazai Grand Slam-tornán, de ilyen a dzsúdó, a küzdősportokban a sérülésekkel mindig számolni kell. Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy a többiek odateszik majd magukat, megmutatják, hogyan tudnak harcolni hazai közönség előtt, és emlékezetessé teszik a budapesti versenyt” – mondta a judoinfo.hu-nak Bor Barna szövetségi kapitány.
Így is erős és ambiciózus kerettel állhat ki a válogatott, ott lesz a csapatban az Eb-bronzérmes Pongrácz Bence, Feczkó Csanád, Sáfrány Péter, Kriza Anna, Sági Nikolett és Csermák Dániel is.
|GRAND SLAM, BUDAPEST
| Péntek. Férfiak. 60 kg. Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC), Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Galó Bence (UTE), Naji Dávid (Kaposvári USE). 66 kg. Fedora Ferenc (DSI Debrecen), Kollár Sebestyén (Ippon Judo Tatabánya), Pongrácz Bence (VS Dunakeszi). Nők. 48 kg. Kőszegi Rebeka (MTK). 52 kg. 57 kg. Igaz Laura (UTE), Mamira Luca (Dunaharaszti MTK), Váradi Noémi (BHSE), Vég Luca (Ceglédi VSE). Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 17 (tv: Sport2)
Szombat. Férfiak. 73 kg. Gábor Áron (MTK Budapest), Gombás Bálint (UTE), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya), Üveges Attila (BHSE). 81 kg. Demeter Bendegúz (Budaörsi SC), Hegedüs Bendegúz (VSD), Tóth Benedek (MTK). Nők. 63 kg. Kriza Anna (BHSE), Varga Brigitta (MTK).
70 kg. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 17 (tv: Sport2)
Vasárnap. Férfiak. 90 kg. Kiss Levente (BSC), Nerpel Gergely (TFSE), Pintér Bulcsú (BHSE), Sáfrány Péter (Miskolci VSC). 100 kg. Havasi Bálint (Samurai JC), Kenderesi Péter (Pécsi VSK), Lakos Máté (Rákosvidéke Hajtós DSE). +100 kg. Balogh János (RHDSE), Csermák Dániel (DVTK), Dobos Levente (BSC). Nők. 78 kg. Sági Nikolett (KSI SE). +78 kg. Selejtezők, 9. A 3. helyért, döntők, 17 (tv: Sport2)