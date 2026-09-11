Cselgáncs: legjobbjaink lábadoznak, bizonyíthat a második vonal

RITKÁN LÁTOTT nagy létszámú magyar csapat indul a hazai rendezésű world tour versenyen, 32 honfitársunk méreti meg magát a péntektől vasárnapig a Papp László Budapest Sport­arénában. A legjobbjaink közül négyen, a kétszeres Európa-bajnok Özbas Szofi, a vb-bronzérmes Gyertyás Róza, a kétszeres olimpiai-5. Pupp Réka és a világranglistán 18. Vég Zsombor viszont nem léphet szőnyegre. Gyertyáson kívül (aki az októberi vb-re való formaidőzítés miatt hagyja ki a versenyt) a többiek sérültek.

„Nagyon sajnálom, hogy nem tudunk a legerősebb összeállításban elindulni a hazai Grand Slam-tornán, de ilyen a dzsúdó, a küzdősportokban a sérülésekkel mindig számolni kell. Mindenesetre biztos vagyok benne, hogy a többiek odateszik majd magukat, megmutatják, hogyan tudnak harcolni hazai közönség előtt, és emlékezetessé teszik a budapesti versenyt” – mondta a judoinfo.hu-nak Bor Barna szövetségi kapitány.

Így is erős és ambiciózus kerettel állhat ki a válogatott, ott lesz a csapatban az Eb-bronzérmes Pongrácz Bence, Feczkó Csanád, Sáfrány Péter, Kriza Anna, Sági Nikolett és Csermák Dániel is.