Nemzeti Sportrádió

Fernando Alonso: Ebben az akkumulátorbajnokságban vannak nem szándékos előzések

M. Á.M. Á.
2026.09.11. 12:00
Fotó: Getty Images
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F1 Fernando Alonso Spanyol Nagydíj
Fernando Alonso a Formula–1-es madridi versenyhétvége hivatalos sajtótájékoztatóján nemcsak a jövőjével kapcsolatos döntés halasztásáról beszélt ködösen és viccesen, hanem kemény kritikával illette a jelenlegi szabályrendszert is. 2005 és 2006 világbajnoka szerint a mai autókat egyszerűen nem jó vezetni, az elhibázott koncepció miatt pedig a Formula–1 átalakult egyfajta „akkumulátorbajnoksággá”, de reméli, hogy jövőre jobb lesz a helyzet.

Fernando Alonsót a madridi versenyhétvége csütörtöki médianapján is kérdezték arról, hogy mikor hoz döntést a jövőjéről. 

„Nem mostanában” – érkezett a válasz. Amikor arra terelődött a szó, hogy a mi késlekedés oka, a spanyol klasszis így reagált: „Mert ez klassz, nemde?” Az szintén felvetődött, hogy az Aston Martin türelme meddig tart, Alonso szerint nincs miért sietni.

A 45 éves versenyző az új szabályrendszer egyik legnagyobb kritikusának számít, ezt most sem rejtette véka alá: „Meg kell várnunk, hogy a jövő évi szabályok milyen hatással lesznek a versenyzésre és a vezetésre, vagy lesznek-e egyáltalán. Már sokszor elmondtam, hogy a mai autókat nem a legjobb vezetni, és nem lehet élvezni. Reméljük, jövőre teszünk egy lépést a jó irányba.”

A kétszeres világbajnok ezúttal konkrét esetekkel támasztotta alá az álláspontját, elmondása szerint a legutóbbi, olasz nagydíjon többször is úgy előzött, hogy amúgy nem volt célja: „Az idei vasárnapokat szórakoztató nézni, hiszen ebben az akkumulátorbajnokságban vannak nem szándékos előzések. Monzában még én is előztem kétszer-háromszor olyan helyeken, ahol nem is akartam. De az autó előttem lemerítette az akkumulátorát, ezért megelőztem. De nem terveztem az előzést…” – fogalmazott meg igen éles kritikát.

Alonso azt is hangsúlyozza, hogy a szabályrendszer alakulása mellett a csapattal is egyeztetnie kell a jövőt illetően: „Közben pedig azt is át kell gondolnom, hogy mi számomra a legjobb program a következő évre. Le kell ülnöm a csapattal, hogy a volán mögött vagy más szerepkörben lennék-e a legnagyobb hasznára a csapatnak. A lényeg, hogy együtt kell döntenünk erről.” Amikor azt vetették fel a spanyolnak, hogy jövőre szerepelhet-e az Aston Martin WEC-programjában (hosszú távú versenyzés), határozott és rövid igennel felelt.

 

F1 Fernando Alonso Spanyol Nagydíj
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