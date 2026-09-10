„Örülök, hogy Ádám hazatért” – Marco Rossi a nyáron klubot váltó labdarúgókról beszélt

A védőkről szólva Csinger Márkkal kapcsolatban kiemelte, hogy bár láthatóan élvezi a bizalmat a holland Groningennél, egyelőre nem meggyőző a teljesítménye, Markgráf Ákos pedig a kezdeti mellőzés után a legutóbbi két győztes meccsén már a tagja volt a dán Köbenhavnnak. Hozzátette, a holland és a dán bajnokság erősebb a magyarnál, innen nézve mindketten szintet léptek.

A középpályások közül az NB I előző kiírásának legjobbja, Vitális Milán váltása a legnagyobb lépés – a korábbi győri futballista a görög bajnok AEK Athénhoz került, ahol együtt játszik Varga Barnabással.

„Ez a játékkapcsolatukra is jó hatással lehet, aminek a válogatott is hasznát veheti. Szerencsére a főtáblán már megmutathatja magát a BL-ben is, ahogy az első, LASK elleni találkozón tette is, ami azért is örvendetes, mert ez a sorozat jóval erősebb, mint az Európa-liga és a Konferencialiga” – fogalmazott Rossi, aki szerint nagy szó, hogy hat válogatott kerettag (Varga és Vitális mellett Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Willi Orbán, valamint Sallai Roland) a legrangosabb európai kupában bizonyíthat.

A szövetségi kapitány a támadók közül a Ferencvárosból a belga La Louviére-hez kerülő Gruber Zsomborról azt mondta, ezen a poszton szükség lenne gólokra, gólpasszokra, hogy még jobb legyen a teljesítménye, míg az AZ Alkmaart erősítő Kovács Bendegúznak játékpercekért kell harcolnia.

Marco Rossi beszélt a 88-szoros válogatott Nagy Ádám ferencvárosi visszatéréséről is.

„Örülök, hogy Ádám hazatért. Látható volt, hogy az első egy-két mérkőzésen fokozatosan építették be a csapatba, azóta rendszeresen kezdőként játszik. Csak ismételni tudom magam: a válogatottsághoz folyamatos jó teljesítmény kell, ha Ádám hosszabb távon azt nyújtja, a jövőben újra kaphat meghívót. Ugyanez igaz Szalai Attilára is. A Pogon Szczecinben ismét stabilan játszik, de némi idő még kell neki ahhoz, hogy azt a formáját hozza, amit korábban a Fenerbahcéban és a válogatottban láthattunk tőle. Azt látom rajta, hogy önbizalomra van szüksége, még magabiztosabbá kell válnia. A képességei adottak ahhoz, hogy magára öltse a címeres mezt, adjunk neki még egy kis időt. Az ajtó előtte is nyitva áll, ahogyan Dibusz Dénes előtt is! Ő hozza a tőle megszokott jó formát, ha szükségünk lesz rá, csatlakozik hozzánk, ezzel nincs probléma. Legközelebb azonban biztosan nem lesz velünk, mert kisebb sérüléssel bajlódik, és a válogatott szünet lehetőséget kínál neki a regenerálódásra. Szóval, egyáltalán nem kizárt, hogy Ádámot, Attilát és Dénest látjuk még a válogatottban.”

A szövetségi kapitány kedden 13 órakor hirdeti ki a keretét, amely megkezdi a felkészülést a szeptember végén és október elején esedékes – Ukrajna (szeptember 25.), Észak-Írország (szeptember 28.), Grúzia (október 2.), majd ismét Ukrajna (október 5.) elleni – Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.