A volt DVTK-edző szerint csapatából hiányzott a kurázsi a Manchester United ellen

Michael Carrick a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján kiemelte a védelem teljesítményét, valamint azt is, hogy a csereként pályára lépők is hozzá tudtak tenni a győzelemhez: „Nagyjából azt valósítottuk meg, amit elterveztünk. Jó teljesítményt nyújtottunk egyénileg és csapatszinten is az egész mérkőzésen. Akik kezdtek, és akik csereként beálltak, mind-mind hozzátették a magukét. Kapott gól nélkül zártunk, gólokat szereztünk, ráadásul élvezetes futballt játszottunk. Összességében jó este volt” – értékelt a Manchester United vezetőedzője a Sky Sports összefoglalója szerint.

A tréner ugyanakkor csillapítva a hurráhangulatot elismerte, hogy a Premier League-ben elért eredmények eddig nem úgy alakultak, ahogyan azt szerették volna, ennek ellenére bizakodó a jövőt illetően: „Ami az eredményeket illeti, nem úgy kezdtük az idényt a bajnokságban, ahogy szerettük volna. Több pontot akartunk szerezni, a teljesítményünkben ugyanakkor sok olyan dolgot láttam, amit keresünk. Csapatszinten sok mindent jól csinálunk, ezért izgatottan várjuk, mit hoz a folytatás.”

Carrick külön kitért Benjamin Seskóra, aki a United harmadik gólját szerezte a Sabah ellen: „Tudjuk, mit ad nekünk Ben; nincs sok olyan játékos, aki azt tudná nyújtani, amit ő. Gyors, fizikailag erős, képes a védők mögé kerülni, és jól mozog a védelmi vonal utolsó szakaszán. Nagyszerű, hogy ismét számíthatunk rá” – fogalmazott.

A korábban rövid ideig a DVTK-t is irányító, most a Sabahnál tevékenykedő Valdas Dambrauskas a sima vereség ellenére is úgy érezte, csapata nem ijedt meg a Manchester Unitedtől, és a mérkőzés jelentős részében megpróbált futballozni: „Nem éreztem úgy, hogy megremegtünk vagy megijedtünk volna tőlük. Megpróbáltunk játszani, és erre a teljes kilencven perc alatt törekedtünk” – vélekedett a tréner, hozzátéve, hogy a végeredmény alakulhatott volna szorosabban is.

„Mindnyájan úgy megyünk haza, hogy ennél jobban is teljesíthettünk volna, különösen ami a végeredményt illeti, ami lehetett volna szorosabb is. Valószínűleg nem volt bennünk elég kurázsi, s a középhátvédeink túl mélyen védekeztek. Nem arról volt szó, hogy féltünk volna, hanem inkább arról, hogy a tapasztalatlanságunk miatt egy kicsit túlbecsültük az ellenfelet. Ha nem szűkíted le a területet, és hagyod ezeket a játékosokat lefordulni és megindulni, akkor szinte lehetetlen megállítani őket” – összegzett a litván szakember.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Manchester United (angol)–Sabah (azeri) 4–0 (Cunha 27., Bruno Fernandes 42., Sesko 45., Lisandro Martínez 68.)