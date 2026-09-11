Károlyi Andrea: Balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel

Minden idők egyik legeredményesebb magyar játékosa – aki hét magyar bajnoki címet, nyolc Magyar Kupa-elsőséget és két Euroliga-bronzérmet gyűjtött – a Berlin Arenában tekintette meg az amerikaiak elleni, 108–56-ra elveszített negyeddöntőt, majd elsőként a játék változásairól beszélt az MTI-nek.

„Sokkal gyorsabb és fizikálisabb lett a kosárlabda, más a játékosok testfelépítése. Én mindig jó fizikumú játékos voltam, de tény, hogy most rengeteg atletikus kosaras van a pályákon. Nagy változás van a körítésben is, itt már nemcsak a világbajnokságról szól minden. Ettől persze nagyobb élmény az egész, de kíváncsi vagyok, hogy ha most játszanék, akkor a médiafelhajtás mennyire vinné el a fókuszt a lényegről. Nekünk még a kosárlabdán kívül nem kellett foglalkoznunk semmivel, most ha azt mondja a FIBA, hogy itt vagy ott kell lenni, mondjuk, fotózásra, akkor az kötelező program” – fejtette ki a játékosként Eb-negyedik kosaras.

Károlyi Andrea felidézte, hogy amikor a mieink 1998-ban – az ő részvételével – tizedikek lettek az előző vb-jükön, akkor éppen generációváltás ment végbe a válogatottban.

„Killik Laci bácsitól Rátgéber Laci vette át a kapitányi posztot, és az 1998 áprilisi Eb-selejtezőt nem sikerült abszolválni Izraelben. Akkor viszont nem az történt, hogy a nagyokat fokozatosan kivették, és betették a kicsiket, hanem egy hónap alatt teljesen átalakult a csapat, gyakorlatilag sorcserét hajtottak végre. Ehhez képest hihetetlen, amit letettünk az asztalra Münsterben és itt, Berlinben, ráadásul a remek formában lévő szlovákok, németek és kubaiak ellen. Más volt a lebonyolítás is, mert itt a csoportból egy keresztbejátszás után egyből a negyeddöntőbe lehetett kerülni, akkor viszont még egy csoportkör következett, ahonnan végül nem jutottunk a nyolcba. Utána Kínát hosszabbításban megvertük úgy, hogy a többiek sérülései miatt 45 percet voltam pályán, de lehoztam a meccset személyi hiba nélkül. Végül a kilencedik helyért kikaptunk Japántól, most hetedikek vagy nyolcadikak leszünk, ami előtt le a kalappal” - fejtette ki.

A 2005-ben az év magyar női kosarasának megválasztott klasszis úgy vélekedett, hogy ezt a sikert tudni kell a helyén kezelni, és remélhetőleg mindenki átérzi, hogy mit ért el a csapat Berlinben.

„Az igazi fokmérő azonban az Európa-bajnoki selejtező lesz novemberben és februárban, mivel látni kell, hogyan jutottunk el a vb-negyeddöntőig. A ruandai előselejtezőn játszottunk olyan ellenfelekkel, akik ha a szívünkre tesszük a kezünket, akkor nem ellenfelek. Utána márciusban, az isztambuli selejtezőn úgy vertünk meg európai csapatot, hogy a törököknek már nem kellett az a mérkőzés. Itt sem vertünk meg európai ellenfelet, bár tény, hogy a zseniális franciák külön kategóriát képviselnek, és külön balszerencse, hogy összefutottunk a vb várható döntőseivel. Jelenleg az amerikaiakat és az ausztrálokat leszámítva az európai kosárlabda a meghatározó, ami nemsokára tovább erősödhet, ha visszajönnek az oroszok és a fehéroroszok” – elemezte a helyzetet.

Károlyi meglátása szerint a játékosoknak örök emlék lesz a torna, ugyanakkor a „nálunk sokkal jobb ellenfelekkel szemben kell előrelépnünk”. Úgy vélte, a sztárcsapatok nem feltétlenül a meccs minden pillanatában mutatják, hogy sokkal jobbak, és „olyankor meg lehet mutatni, hogy tudunk kellemetlenek lenni.”

„Amikor például Josepovits Kinga fel akarta segíteni a földről Kiki Iriafent, az illetlenül elfordult tőle, és ez láthatóan felpaprikázta Kingát, aki oda is szólt neki. Ezt a csibészséget picit hiányoltam tőlünk, hogy a játékosok odaállnak az ellenfélhez, csípnek-harapnak, persze addig az irritáló önbizalomig azért nem kell eljutni, ami az amerikaiakra jellemző. Ezért mondtam az Egyesült Államok–Olaszország mérkőzés után, amelyen nem sokkal a vége előtt még az európaiak vezettek, hogy alaposan kibabráltak az egész mezőnnyel, mert megrángatták az oroszlán bajszát, és ellenünk már nagyon összekapták magukat" – tette hozzá.

A korosztályos 3x3-as válogatottat edző – és a Nemzeti Sportrádiónál is dolgozó – Károlyi Andrea irányításával a felnőtt 3x3-as női csapat 2016-ban Európa-bajnoki címet szerzett, majd 2017-ben és 2019-ben világbajnoki ezüstérmes volt. A pénteken (ma) rajtoló antwerpeni Eb-ről szólva a szakember közölte, érdekes teszt vár a mieinkre.

„Igaz, hogy a kassai selejtezőben megvertük a szlovénokat, ám ők utána heteken át együtt versenyeztek, mint ahogy a spanyolok is. Nálunk Papp Diának és Böröndy Vivinek a vérében van a 3x3-as játék, de keveset készültek együtt Tóth Frankával és Szabó Fannival, azaz a jelek szerint összeszokottabb ellenfelekkel találkozunk az Eb-n. Nehéz a csoportunk, úgyhogy meg kell küzdenünk a továbbjutásért” – jelentette ki.