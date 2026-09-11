Bírósági ügy lehet a Fiorentina és Fabio Grosso szakításából

Fabio Grosso múlt vasárnap, a Torinótól elszenvedett 2–1-es vereséget követően távozott. Ezt heves viták és konfliktus előzte meg. A Gazzettában arról írnak, Grosso azzal is fenyegetőzött, hogy nem jelenik meg a hétfői edzésen, és a kirúgását követelte. Állítólag a következőt mondta a sportigazgatónak, Fabio Paraticinek: „Ha fontos vagyok nektek, küldjetek el.” A „violák” azóta a csapat korábbi trénerét, Paolo Vanolit nevezték ki, így jelenleg két vezetőedzőt kell fizetniük.

A Fiorentina jogi osztálya most azt vizsgálja, hogy megállnak-e a fegyelmi eljárás alapjai, ami a súlyos kötelezettségszegés miatti rendkívüli felmondás első lépése lenne. Arról, hogyan néz ki ennek a menete, Angelo Cascella ügyvéd, sportjogi szakértő – aki 10 évig a lausanne-i nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntőbírájaként tevékenykedett – nyilatkozott: „Az edző alkalmazott. A klub a menesztés után is köteles fizetni a munkabérét a szerződés teljes időtartama alatt. Sőt, a klub bármikor visszahívhatja őt, amit ő nem utasíthat vissza.”

A rendkívüli felmondás viszont más lapra tartozik: az az első lépés, hogy a klub fegyelmi eljárást indít, amelyre a tréner írásbeli védekezéssel válaszolhat. „Ha a klub ezt nem tartja kielégítőnek, elbocsáthatja az edzőt, aki ezt követően fellebbezhet a döntés ellen az illetékes munkaügyi bíróságon” – magyarázta Cascella. A sportjogi szakértő arra is kitért, hogy egy vezetőedzőt miért lehet elküldeni: súlyos szerződésszegésért, a klub hírnevét sértő magatartásért és erőszakos cselekedetekért.

Összegezve: bár az edzőt védi a törvény, és a klubnak megvannak arra az eszközei, hogy további kifizetések nélkül bocsássa el őt, az érveit erős, megalapozott és ismétlődő bizonyítékokkal kell alátámasztania.