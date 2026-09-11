Nemzeti Sportrádió

Bírósági ügy lehet a Fiorentina és Fabio Grosso szakításából

M. Á.M. Á.
2026.09.11. 12:29
Fotó: Getty Images
Címkék
Serie A Fiorentina Fabio Grosso
Ahogyan arról beszámoltunk, a Fiorentina már az olasz bajnokság harmadik fordulóját követően menesztette a kispadról Fabio Grossót. A történet itt nem ér(t) véget, ugyanis könnyen lehet, hogy bírósági ügy kerekedik belőle – számolt be róla a La Gazzetta dello Sport.

Fabio Grosso múlt vasárnap, a Torinótól elszenvedett 2–1-es vereséget követően távozott. Ezt heves viták és konfliktus előzte meg. A Gazzettában arról írnak, Grosso azzal is fenyegetőzött, hogy nem jelenik meg a hétfői edzésen, és a kirúgását követelte. Állítólag a következőt mondta a sportigazgatónak, Fabio Paraticinek: „Ha fontos vagyok nektek, küldjetek el.” A „violák” azóta a csapat korábbi trénerét, Paolo Vanolit nevezték ki, így jelenleg két vezetőedzőt kell fizetniük.

A Fiorentina jogi osztálya most azt vizsgálja, hogy megállnak-e a fegyelmi eljárás alapjai, ami a súlyos kötelezettségszegés miatti rendkívüli felmondás első lépése lenne. Arról, hogyan néz ki ennek a menete, Angelo Cascella ügyvéd, sportjogi szakértő – aki 10 évig a lausanne-i nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) döntőbírájaként tevékenykedett – nyilatkozott: „Az edző alkalmazott. A klub a menesztés után is köteles fizetni a munkabérét a szerződés teljes időtartama alatt. Sőt, a klub bármikor visszahívhatja őt, amit ő nem utasíthat vissza.”

A rendkívüli felmondás viszont más lapra tartozik: az az első lépés, hogy a klub fegyelmi eljárást indít, amelyre a tréner írásbeli védekezéssel válaszolhat. „Ha a klub ezt nem tartja kielégítőnek, elbocsáthatja az edzőt, aki ezt követően fellebbezhet a döntés ellen az illetékes munkaügyi bíróságon” – magyarázta Cascella. A sportjogi szakértő arra is kitért, hogy egy vezetőedzőt miért lehet elküldeni: súlyos szerződésszegésért, a klub hírnevét sértő magatartásért és erőszakos cselekedetekért.

Összegezve: bár az edzőt védi a törvény, és a klubnak megvannak arra az eszközei, hogy további kifizetések nélkül bocsássa el őt, az érveit erős, megalapozott és ismétlődő bizonyítékokkal kell alátámasztania.

 

Serie A Fiorentina Fabio Grosso
Legfrissebb hírek

Maldini-góllal nyert a Cagliari, továbbra is hibátlan a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.09.07. 22:50

Amorim elismerte, a Milan nem érdemelt volna győzelmet a Juventus ellen

Olasz labdarúgás
2026.09.07. 08:11

Még a harmadik fordulónak sincs vége, máris itt a Serie A első edzőváltása

Olasz labdarúgás
2026.09.07. 07:45

A Milan egyetlen kaput eltaláló lövésig jutott el – a Juve a 92. percben egyenlített

Olasz labdarúgás
2026.09.06. 22:48

Serie A: eltapsolta kétgólos előnyét, mégis nyert a Frosinone, döntetlen Parmában és Bolognában

Olasz labdarúgás
2026.09.06. 20:00

Tényleg bajnokesélyesek a fővárosiak? A hajrában két gólt szerezve verte meg az Atalantát Gasperini Romája

Olasz labdarúgás
2026.09.05. 22:46

Kétgólos hátrányból felállva a 91. percben szerzett góllal verte a Napolit az Inter

Olasz labdarúgás
2026.09.05. 20:19

Hiába vezetett a Genoa, négy góllal válaszolva továbbra is veretlen a Como

Olasz labdarúgás
2026.09.04. 22:43