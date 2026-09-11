Magnus Abelvik: Nagyszerű érzés újra pályára lépni a szurkolóink előtt

„Nagyszerű érzés újra pályára lépni a szurkolóink előtt, akik minden mérkőzésen energiát adnak nekünk. Nagyon hálásak vagyunk a támogatásukért. Ez ad erőt ahhoz, hogy minden alkalommal magas szinten teljesítsünk” – mondta Magnus Abelvik.

„Összességében elégedett vagyok azzal, amit ma este a pályán láttam. Visszatértünk a Bajnokok Ligájába, és a szurkolóink fantasztikus hangulatot teremtettek a csarnokban. Nehéz helyzetben vagyunk, több sérülés is sújt bennünket, ennek ellenére nagyon elégedett vagyok a fiatal játékosaink teljesítményével. Emellett lehetőségünk volt arra is, hogy akadémistáink értékes perceket kapjanak, és ők is remekül helytálltak. A szegedi kézilabda előtt szép jövő áll” – fogalmazott Michael Apelgren.

A Kristianstad edzője, Björn Satheström elismerte, hogy a Szeged jobban játszott, de számukra fantasztikus élmény volt ezen a szinten versenyezni. A csapat svéd kézilabdázója, Philip Henningsson szintén azt mondta, hogy az ellenfél győzelme megérdemelt, emellett hozzátette, hogy új csapatot építenek és sokat tanulhatnak a meccsből – olvasható a szegediek honlapján.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 42–31 (22–13)

Szeged, 3519 néző. V: Pétursson, Thrastarson (izlandiak)

SZEGED: Portner – SOSTARIC 6 (1), RÖD 9, LUKÁCS P. 5, Rosta M. 3, Mackovsek 1, Frimmel 3. Csere: Mikler R. (kapus), Toto 1, HORIHA 5, Csörgő 1, Jelinic 3, Szilágyi B. 4 (1), Matic D. 1, Sajben, Furka. Edző: Michael Apelgren

KRISTIANSTAD: Al-Khafadji – Selin 2 (2), I. Nielsen 4, Adasteinsson 4, Henningsson, HÖGHIELM 4, Frend-Öfors 3. Csere: Skoog (kapus), Erlingsson 2, HALLBÄCK 5, Bjarnason 2, Petrovic 3, Kjelmann 2. Edző: Björn Sätherström

Az eredmény alakulása. 3. perc: 2–0. 7. p.: 5–3. 11. p.: 8–6. 15. p.: 12–8. 20. p.: 15–9. 24. p.: 17–11. 27. p.: 20–12. 33. p.: 24–14. 37. p.: 26–17. 42. p.: 30–19. 46. p.: 33–22. 51. p.: 36–27. 54. p.: 37–29. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 3/2