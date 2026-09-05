Nemzetek Ligája: Modric 41 évesen is ott lesz a horvátok keretében

A 2018-ban aranylabdás irányító középpályás, aki szerdán lesz 41 éves, idegenben Csehország (szeptember 26.) és Spanyolország (szeptember 29.), hazai pályán Anglia (október 3.) és Spanyolország (október 6.) ellen léphet pályára.

„Természetesen rendkívül örülök Luka döntésének, mert mindannyian tudjuk, mit képvisel és mit jelent Horvátországnak a pályán és azon kívül is. Különösen örülök, hogy tizennégy év után újra együtt dolgozhatunk” – mondta Slaven Bilic, a horvátok nyáron kinevezett 57 éves szövetségi kapitánya, aki korábban betöltötte már a posztot, játékosként pedig tagja volt az 1998-ban vb-bronzérmes csapatnak.

A 2025 óta a Milant erősítő Modric a horvát válogatottban eddig 202 mérkőzésen lépett pályára, 29 gólt szerzett és 32 gólpasszt adott. A nemzeti együttessel ezüstérmet nyert a 2018-as világbajnokságon és a 2023-as Nemzetek Ligájában, bronzérmet a 2022-es vb-n.

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban idén nyáron megrendezett világbajnokságon négy mérkőzésen lépett pályára, és egy gólpasszt adott csapatában, amelyet a legjobb 32 között Portugália állított meg (1–2). Akkoriban sokan úgy vélték, hogy az volt az utolsó mérkőzése a horvát válogatottban.

(MTI)