„Ha megtanul úgy lőni a fiam, mint te, nagyon elégedett leszek” – Bruno Fernandes Szoboszlainak

Mint ismert, a Manchester United vezére, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként elárulta, hogy fia a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért, Szoboszlai Dominikért rajong. Nos, a magyar válogatott csapatkapitánya minderre kommentbe reagált, az MU sztárja pedig gyorsan válaszolt is – úgy tűnik, kölcsönös a tisztelet.