Nemzeti Sportrádió

„Ha megtanul úgy lőni a fiam, mint te, nagyon elégedett leszek” – Bruno Fernandes Szoboszlainak

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.09.03. 23:08
Szoboszlai Dominik és Bruno Fernandes (Fotó: Getty Images)
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légiósok Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik magyar válogatott Premier League Bruno Fernandes
Mint ismert, a Manchester United vezére, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként elárulta, hogy fia a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért, Szoboszlai Dominikért rajong. Nos, a magyar válogatott csapatkapitánya minderre kommentbe reagált, az MU sztárja pedig gyorsan válaszolt is – úgy tűnik, kölcsönös a tisztelet.

 

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A Manchester United sztárja alig hitte el, hogy fia Szoboszlaiért rajong

„Tegnap focizott a fiam, és azt mondta nekem, ő Szoboszlai. Amikor benyögte, hogy Szoboszlai, visszakérdeztem: hogy mi van?!”

 

légiósok Manchester United Liverpool Szoboszlai Dominik magyar válogatott Premier League Bruno Fernandes
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