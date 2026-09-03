„Ha megtanul úgy lőni a fiam, mint te, nagyon elégedett leszek” – Bruno Fernandes Szoboszlainak
Mint ismert, a Manchester United vezére, Bruno Fernandes a Beast Mode On podcast vendégeként elárulta, hogy fia a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáért, Szoboszlai Dominikért rajong. Nos, a magyar válogatott csapatkapitánya minderre kommentbe reagált, az MU sztárja pedig gyorsan válaszolt is – úgy tűnik, kölcsönös a tisztelet.
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