Korábbi NB I-es játékossal keserítené meg a debreceniek életét a harmadik ligás gödöllői együttes



Kilenc évvel azután, hogy 2017 októberében a Gödöllői SK az Újpest FC-vel találkozott a 64 között a Magyar Kupában, ismét élvonalbeli csapatot fogadhat a sorozatban: szombaton 15 órától a DVSC vendégszerepel a Szűcs Lajos Sportcentrumban. Azon a csaknem egy évtizeddel ezelőtti találkozón nem borult a papírforma, az Újpest Tischler Patrik három góljával 3–0-ra nyert, ám a hazai csapat megnehezítette a sorozatot végül kupagyőztesként záró ellenfele helyzetét (a fővárosi klub a döntőben a Puskás Akadémiát győzte le 2–2 után tizenegyesekkel), és biztos lehet benne mindenki, a Lokinak sem adja ajándékba a győzelmet.

„Úgy vágtunk neki a Magyar Kupának, hogy szeretnénk minél tovább jutni, jóllehet azzal is tisztában voltunk, ha NB I-es klubot sorsolnak mellénk, annak a párharcnak nem mi leszünk az esélyesei – mondta lapunk érdeklődésére Sipeki István, az NB III-ban szereplő gödöllőiek vezetőedzője, aki korábban 324 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban. – Nyilván úgy készülünk, hogy megpróbálunk meglepetést szerezni, meg akarjuk mutatni, milyen futball jellemez minket a harmadosztályban. Emlékszem, annak idején, amikor az élvonalban játszottam, sokszor megszenvedtünk az alacsonyabb osztályú riválisokkal szemben, sőt az is megtörtént, hogy kiestünk. Ilyenkor a kis csapat labdarúgói és persze az edzője is megmutathatja magát, fontos, hogy a védekezés rendben legyen, bizonyos időszakokban el lehet majd tüntetni a két együttes közti különbséget. Nem kérdés, az ellenfél gyorsabb lesz, végig megfelelően kell összpontosítani, mert ha mentálisan elfáradunk, jönnek a hibák. Jelentős kihívás előtt állunk, és bár tudjuk, mi a realitás, remélem, a labdarúgóink megvalósítják az elképzeléseinket.”

Sipeki István három évvel ezelőtt, 2023 őszén vette át a Gödöllői SK irányítását, abban az idényben második lett a csapattal a Pest megyei első osztályban, a következőben bajnoki címet nyert, legutóbb pedig a hetedik helyre vezette az NB III-ban. Csak a tisztán látás érdekében: két hellyel, tizenöt ponttal maradt el az ötödikként befutó DVSC II mögött, most pedig a debreceniek kirakatcsapatát, az elmúlt héten Pakson 4–2-re nyerő Lokit próbálja megfricskázni olyan együttessel, amelynek tagjai hetente négyszer, esténként edzenek – iskola vagy munka után.

„Gert Remmel, a Debrecen vezetőedzője a nemzetközi futballban szerzett tapasztalattal van felvértezve, biztos lehet benne mindenki, jól felkészíti a csapatát, s nem veszi félvállról a mérkőzést – folytatta Sipeki István. – Ha sok fiatalnak ad lehetőséget, ők biztosan bizonyítani akarnak, ám elképzelhető, hogy esetleg többet hibáznak. Alighanem a bajnokságban kevesebb szerephez jutó játékosok is pályára lépnek, ne felejtsük el, a DVSC még a múlt héten is igazolt két labdarúgót... Természetesen tudok róla, hogy legutóbb Pakson sérülés miatt le kellett cserélni Dzsudzsák Balázst, és bizony egyáltalán nem mindegy, bevethető lesz-e. Ha játszik, törekednünk kell rá, hogy minél kevesebb szögletet, szabadrúgást rúgjon az ellenfél, és azt is tudjuk, huszonöt méteren belül gólveszélyt jelent a bal lába. Az is igaz, már nem fut annyit, mint fénykorában, támadható mögötte a terület, a hozzá hasonló szintet képviselő játékos ellen élmény futballozni. Edzőként mindig nyerni akarok, de tudom, mi a realitás. Fontos, hogy mit látok a pályán: ha szervezettek leszünk és akadnak jó támadásaink, lehetőségeink, bármilyen eredményt el tudok fogadni.”

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (A 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Péntek

17.00: FC Sopron (NB III)–Szegedi VSE (NB III)

Szombat

13.00: Debreceni EAC (NB III)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Nagykozár KSE (Baranya I.)–Kisvárda Master Good

15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC (NB II)–Paksi FC

15.00: Gödöllői SK (NB III)–Debreceni VSC

15.00: ReBase Majosi SE (NB III)–Nyíregyháza Spartacus FC

15.00: TFSE-Tent Team (BLSZ I.)–Vasas FC

15.00: Bajai LC (Bács-Kiskun I.)–Kispest-Honvéd FC

15.00: Iváncsa KSE (NB III)–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)

15.00: Harta SE (Bács-Kiskun I.)–Bicskei TE (NB III)

15.00: Cigánd SE (NB III)–Meton-FC Dabas SE (NB III)

15.00: FC Hatvan (Heves I.)–Kaposvári Rákóczi FC (NB III)

15.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III)–Kecskeméti TE (NB II)

15.00: Mátészalkai MTK (NB III)–HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Monor SE (NB III)–FC Nagykanizsa (NB II)

15.00: Silver Tüzép Karancslapujtő (Nógrád I.)–Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III)

15.00: Szolnoki MÁV FC (NB III)–Komáromi VSE (NB III)

15.00: Hévíz SK (Zala I.)–Soroksár SC (NB II)

16.00: Diósgyőri VTK (NB II)–Videoton FC Fehérvár (NB II) (Tv: M4 Sport)

16.00: Haladás FC (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III)

17.00: Pécsi MFC (NB III)–Tiszakécskei LC (NB II)

17.00: FC Ajka (NB II)–BVSC-Zugló (NB II)

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)–MTK Budapest

18.00: Gyirmót FC Győr (NB II)–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Vasárnap

14.00: Dorogi Bányász FC (NB III)–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Puskás Akadémia FC

15.00: Dunaharaszti MTK (NB III)–Zalaegerszegi TE FC

15.00: Karcagi SC (NB II)–ETO FC

15.00: Villány TC (Baranya I.)–Csepel SC (NB III)

15.00: Emődi ÁIDSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Ózd-Sajóvölgye (NB III)

15.00: Gyulai Termál FC (NB III)–Szentlőrinc (NB II)

15.00: Lébény SE (Győr-Moson-Sopron I.)–ESMTK (NB III)