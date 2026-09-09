Nemzeti Sportrádió

Nemzetek Ligája: Courtois kihagyja a belgák meccseit, de nem vonul vissza

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.09.09. 11:02
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Thibaut Courtois (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája belga válogatott Thibaut Courtois
A kapus Thibaut Courtois kihagyja a belga labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzéseit, de ez nem jelenti azt, hogy lemondta volna a további szereplést a nemzeti együttesben – írta a helyi sajtó.

A 34 éves játékos már a nyári világbajnokság után jelezte, hogy szünetet tervez és elképzelhető, hogy nem lesz ott az NL-meccseken. A belgák a franciákkal, az olaszokkal és a törökökkel szerepelnek azonos csoportban, és a következő három hónapban hat mérkőzést játszanak.

Klubja, a Real Madrid keddi, Internazionale elleni 2–1-es Bajnokok Ligája-győzelme után Courtois újságíróknak azt mondta: az új szövetségi kapitány, Mark van Bommel megértette a döntését.

„Az Európa-bajnoki selejtezőkre újra elérhető leszek, és tudom, hogy meg kell majd harcolnom a helyemért, ahogy a többi kapusnak is. Nem tudom, hogy fizikailag bírnék-e még egy újabb négyéves ciklust ilyen sűrű programmal” – nyilatkozott a játékos a Het Laatste Nieuws című belga napilapnak.

A 2028-as Eb selejtezői jövő márciusban kezdődnek.

 

Nemzetek Ligája belga válogatott Thibaut Courtois
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