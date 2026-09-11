F1: a McLaren a kanyargós Madringen vágna vissza a Mercedesnek

Monza „végeláthatatlan” egyenesei látványosan kidomborították a gyári Mercedes energiahatékonyságát a múlt héten, így a közvetlen ellenfelek azt remélik, az egyedi lombardiai pályát elhagyva a folytatásban újra élesedik a csata az élen. A visszavágásra máris jó lehetőséget nyújt a vadonatúj Madring, amely Madrid külvárosában tekereg az IFEMA kiállítási központ területén. Az 5.4 kilométeres, 22 kanyarból álló aszfaltcsík meglévő útszakaszok és újonnan épített részek összefűzéséből állt össze, amelyen a mechanikai stabilitás és az aerodinamikai hatékonyság fontosabb, mint a motorerő és az energialeadás – ez teheti bizakodóvá a Hungaroringen és Zandvoortban győztes McLarent.

Persze egy vadonatúj pályán számos más tényező is alakíthatja az erőviszonyokat, ahogy arra a brit csapat teljesítményért felelős technikai igazgatója, Mark Temple is rávilágított:

„A folyamatos aerodinamikai és mechanikai finomításainknak köszönhetően lépésről lépésre fejlődünk, de a topcsapatok között továbbra is szoros a helyzet. Az új helyszínek azokat a csapatokat jutalmazzák, amelyek a leggyorsabban alkalmazkodnak. A célunk, hogy edzésről edzésre fokozatosan építsük az önbizalmunkat, és maximalizáljuk az eredményünket, amikor a leginkább számít, tehát vasárnap.”

Bár hazai pályáján, Monzában a Ferrari várakozáson alul teljesített, az SF-26-os konstrukció olykor a legváratlanabb helyzetekben villan meg. Sem Barcelona, sem Silverstone előtt nem számoltunk a győzelmével, de a spái erős második hely is meglepetésnek számított. Lehet, hogy most hétvégén újra kijön a lépés a Scuderiának, igaz, ehhez hatékonyabban kell kiviteleznie az időmérőt és a versenyt, miközben a monzai incidens után a pilótafronton is nyugalomra lesz szükség. A mindig óvatos Fred Vasseur csapatfőnök ezúttal sem mert konkrét célt megfogalmazni:

„Tiszta lappal indulunk Monza után, már teljes mértékben Madridra koncentrálunk. Ez a pálya egészen más kihívást jelent, mint a múlt heti, új helyszínen kiemelten fontos lesz minél előbb alkalmazkodni, és minden edzésből kihozni a maximumot.”

A monzai kettős győzelem után nyilván a Mercedes érkezett meg Madridba a legjobb hangulatban, de a hungaroringi és a zandvoorti vereség azért még élénken él a csapatvezetőkben. A vb-éllovas gárda a következő nagy fejlesztési csomagjára vár, addig pedig a kanyarokkal teletűzdelt pályákon is megpróbálja maximalizálni lehetőségeit.

„A madridi pálya karakterisztikája sokkal közelebb áll a budapestihez vagy a zandvoortihoz, mint a monzaihoz. Emiatt szoros hétvégére számítunk. Feladatunk, hogy minél előbb felmérjük a Madring által támasztott követelményeket, és már az első szabadedzéstől kezdve kihozzuk lehetőségeinkből a maximumot. Az új pályák lehetőségeket és ismeretlen tényezőket egyaránt magukban hordoznak” – mondta Toto Wolff csapatfőnök.

A falak közelsége és a trükkös kanyarok ráadásul bármikor balesethez vezethetnek, egy-egy peches időzítésű piros zászló vagy biztonsági autós időszak pedig óriási hatással lehet a végeredményre. A madridi hétvége tehát tényleg ugrás az ismeretlenbe, a győzelemhez nemcsak jó teljesítmény, de nagy adag szerencse is kell majd.

Leclerc elismeri, túllőtt a célon Hamilton ellen Nagy vihart kavart a Ferrari-pilóták monzai incidense a rajt után, amely során Lewis Hamilton (balra) a kavicságyba sodródva a 10. helyig csúszott vissza. A futam után a versenyzők eltérően látták a helyzetet, de az elmúlt napokban mindent megbeszéltek. „Világos, hogy egy csata során nem akarod a csapattársad a pálya szélén látni” – mondta Madridban Charles Leclerc. – Miután megnéztük az incidenst, beszélgettünk Lewisszal, és tudom, hogy túllőttem a célon a kettes kanyarban, amit el is mondtam neki. Egyértelmű, hogy a továbbiakban el kell kerülni az ilyesmit. Nem fogok megosztani minden részletet, csak annyit mondhatok, hogy ez nem befolyásolja a jó viszonyunkat.” Hasonlóan nyilatkozott a Monzában még nagyon kritikus Hamilton is, akinek fontos volt, hogy megbeszéljék a helyzetet csapattársával: „Leültünk szemtől szembe, csak ő és én, megbeszéltük nyíltan és őszintén, így továbbléphetünk. Ez is mutatja Charles érettségét, ez a legegészségesebb módja a dolgok tisztázásának. Ilyen erős kapcsolatot építettünk ki.”

A SPANYOL GP PROGRAMJA

PÉNTEK

1. szabadedzés: 13.30–14.30

2. szabadedzés: 17.00–18.00

SZOMBAT

3. szabadedzés: 12.30–13.30

Időmérő: 16.00

VASÁRNAP

Verseny: 15.00

VB-ÁLLÁS

Az egyéni bajnokság élmezőnye 13 nagydíj után: 1. Antonelli 267 pont, 2. Russell 201, 3. Hamilton 191, 4. Norris 171, 5. Leclerc 155.

A konstruktőri bajnokság élmezőnye 13 nagydíj után: 1. Mercedes 468 pont, 2. Ferrari 346, 3. McLaren 287, 4. Red Bull 204, 5. Racing Bulls 75