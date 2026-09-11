Willi Orbán: Rendkívül fájdalmas ez a vereség!

Martín Demichelis a vereség okairól így beszélt: „Nehéz már most elemezni a mérkőzést. Őszintének kell lennünk, és el kell ismernünk, hogy a Como egyszerűen jobb volt nálunk. Előzetesen mondtam, hogy stabil csapatszerkezetre lesz szükségünk, de ez hiányzott. Két gólt is ajándékoztunk nekik – különösen a másodikat szerezték túl könnyen. Ezen a szinten nem védekezhetünk így.” – idézte a klub honlapja.

A vezetőedző hozzátette, a második félidőben már jobban játszott a lipcsei alakulat, amikor náluk volt a labda kontroll alatt tudták tartani a BL-újonc Comót.

Willi Orbán szerint „rendkívül fájdalmas vereséget” szenvedtek, a magyar válogatott védő elmondta, ugyan megvolt a meccstervük, de nem tudták kontrollálni a hazaiak játékát. „Hiányzott az intenzitás, a megfelelő helyezkedés és a párharcokba való határozott beleállás. Nem voltunk elég érettek ezeken a területeken, és nem voltunk elég okosak sem ahhoz, hogy igazán érvényesítsük az akaratunkat. Ha a fizikai erőnket sem használjuk ki, akkor nem sok mindent tehetünk” – tette hozzá az RB védője.

„Kemény pofont kaptunk!” – jelentette ki David Raum a mérkőzés után. A csapatkapitány szerint: „az első félidő egyáltalán nem sikerült jól, a második valamivel jobban alakult. Összességében azonban gyenge teljesítményt nyújtottunk. Tanulnunk kell ebből, és mielőbb változtatnunk kell a dolgokon.”

A Como vezetőedzője érthetően boldog volt csapata Bajnokok Ligája bemutatkozása után: „Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk! Nagyon fiatal csaptunk van, emlékeztetnem kell őket arra, hogy hétfőn újabb fontos meccs vár ránk. De most nagyon boldog vagyok, ez egy történelmi este a városnak, a csapatnak. Folyamatosan jól kell teljesítenünk, három naponta jönnek a mérkőzések, ez pedig nagy kihívás ebben a szezonban!” – értékelt Cesc Fabregas a CBS kamerája előtt.

„Nagyszerű este volt ez a csapat és a város számára is. Fantasztikus érzés. Nagyon büszke vagyok magamra és az egész együttesre, de így kell folytatnunk, hiszen ez még csak a kezdet” - mondta a mérkőzés legjobbjának választott és az 1907-ben alapított Como történetének első BL-gólját szerző horvát Martin Baturina.

A Como idén nagy meglepetésre - a Juventust és az AC Milant is megelőzve - negyedik lett a Serie A-ban, majd a BL-részvétel kiharcolása után a klub versenyt futott az idővel, hogy befejeződjenek a Comói-tó partján festői környezetben fekvő Giuseppe Sinigaglia Stadion átalakítási munkálatai. Ennek aztán a végére értek, így immár a legrangosabb európai kupasorozat előírásainak megfelelve valóban hazai környezetben fogadja az ellenfeleit a csapat.

Az olasz élvonalba 2024-ben feljutott Como elnöke, Mirwan Suwarso és klubvezetés átadta saját helyeit az 1950-ben vagy azt megelőzően született szurkolók részére, hogy ők is részesei legyenek az egyesület eddigi legnagyobb meccsének. A Como tulajdonképpen a második félidő elejére eldöntötte a találkozót és a négy olasz együttes közül egyedüliként tudott győzelemmel kezdeni a BL-ben.